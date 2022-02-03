Полтора года назад Никита Троянский не мог себе представить, что станет одним из "голосов пандемии" Латвии. Сегодня 24-летний выпускник Кембриджа агитирует за прививки, делает жуткие прогнозы, раздает десятки интервью и замыкает на себе громы и молнии накопившейся у людей ненависти и раздражения. Кажется, что Троянского слишком много. Откуда он такой? Почему столько внимания вчерашнему студенту? Кто дал ему право влиять на жизнь всей страны? Об этом он рассуждает в интервью Delfi. Спойлер: в анамнезе даже интервью с Лукашенко.

Аналитик проекта вакцинации Министерства здравоохранения Никита Троянский совершенно не соответствует привычному образу латвийского чиновника. В беседах с министрами и журналистами он лихо забрасывает ногу на ногу, обнажая веселый носок; попивает чай из кружки, закрывающей пол-лица, и иллюстрирует тему анекдотом на грани фола или русской пословицей. В соцсетях выкладывает фотографии с вечеринок (и вызывает волны ненависти), и тут же на основе графиков рассуждает о низком уровне госпитализаций в Словении. Неужели и так можно?

Троянский из обычной вецмилгрависской семьи: у папы до кризиса 2008 года был довольно успешный бизнес, что позволило построить дом. У мамы своя маленькая парикмахерская. "На ее примере наглядно вижу, как в пандемию выживает малый бизнес с сезонной прибылью", — говорит он.

- Детство я провел в районе "с характером". Чувствую там себя как дома. До 9-го класса учился в Рижской средней школе "Ринужи", откуда у меня много хороших воспоминаний и до сих пор сохранились друзья. Думаю, своего ребенка я бы тоже отдал не в элитную гимназию, а в районную школу. Обычно на городских окраинах царят неписаные правила — и у нас таких хватало. Так что "законы джунглей" изучил на своем опыте: и драться научился, и алкоголь с сигаретами рано попробовал…