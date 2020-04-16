Ради замедления распространения коронавируса Сovid-19 Европа провела в карантине больше месяца. На этой неделе Чехия, Австрия, Италия, Германия, Дания и Польша объявили, что готовятся смягчить ограничения. Как это будет происходить? Готовы ли латвийские власти последовать этому примеру и тоже постепенно вернуть страну к привычной жизни?

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Все страны Европы в течение как минимум месяца живут в условиях более или менее жестких ограничений. Цель которых — разгрузить систему здравоохранения в условиях пандемии. Моральная усталость в обществе и тревога перед экономическими последствиями растут, и отдельные страны постепенно начинают смягчать меры предосторожности.

Первой страной, у которой лопнуло терпение, оказалась Дания. 11 марта датское правительство закрыло границы страны, а также все школы, детские сады, кафе, рестораны и спортивные залы. На этой неделе после месяца перерыва в стране вновь открылись детские сады, ясли и начальные школы, сообщает издание The Local. Все они обязаны выполнять жесткие санитарные нормы — между партами должна быть дистанция два метра; ученики не могут собираться группами больше двух в помещениях и больше пяти — на улице. Кафе, бары, рестораны, парикмахерские и многие другие общественные места остаются закрытыми.

В Италии жителям можно выходить на улицу только по уважительной причине — за продуктами, медицинской помощью, чтобы попасть на работу. В последние недели там были закрыты все торговые точки, кроме жизненно необходимых, остановлено все производство, кроме ключевых заводов. Во вторник правительство страны разрешило возобновить работу книжным магазинам, химчисткам, магазинам канцтоваров и магазинам детской одежды. Они могут работать, только соблюдая строгие санитарные требования.

В Австрии и Чехии правительства разрешили открыть строительные магазины. Чешское правительство разработало план того, как будет постепенно возобновляться работа разных предприятий. Если заболеваемость новым коронавирусом будет продолжать снижаться, то 20 апреля смогут открыться ремесленные мастерские, 11 мая — большие магазины, 25 мая откроются пивные рестораны под открытым небом, а рестораны и торговые центры возобновят работу 8 июня. Жители при этом по-прежнему обязаны носить маски. Границы страны останутся закрытыми, за исключением деловых, медицинских и семейных поездок.

Национальная академия наук Германии в понедельник выступила с рекомендацией начать ослаблять ограничения общественной жизни при условии, что все жители будут носить маски. В среду канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что с 20 апреля могут возобновить работу магазины площадью до 800 квадратных метров, а также автосалоны, книжные и веломагазины. Кроме того, могут начать работу музеи, библиотеки, архивы, зоопарки и ботанические сады. Ограничения на социальные контакты, работу кафе, ресторанов и баров остаются в силе. В мае смогут возобновить работу парикмахерские, постепенно смогут начать работать школы.

Польша также планирует снять часть ограничений и позволить возобновить работу некоторым магазинам.

Хаос и путаница в Европейском союзе



Все эти решения были объявлены до того, как Европейская Комиссия представила единый план по снятию ограничений для всех стран ЕС. Цель этого документа — предотвратить путаницу и нехватку координации, охватившую страны ЕС в начале пандемии и продолжающуюся до сих пор. Politico отмечает, что эта ситуация вновь показывает, как трудно должностным лицам Брюсселя дается поиск общего языка между странами в условиях кризиса.

15 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила три условия, при которых страны ЕС могут начинать ослаблять меры предосторожности. Во-первых, в стране должно быть проверяемое, устойчивое снижение новых случаев заболевания. Во-вторых, страна должна предоставить подтверждение того, что мощности системы здравоохранения хватит, чтобы обеспечить уход не только больным Covid-19, но и другим пациентам. В-третьих, страна должна обеспечить массовое тестирование потенциальных больных.

Документ Еврокомиссии носит рекомендательный характер. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕК не объявляет о снятии ограничений, а лишь предлагает стратегию выхода на будущее. Лидеры ЕС призывали национальные правительства остановить хаос и начать координировать аккуратное ослабление ограничений, когда будут достигнуты соответствующие условия. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что еще рано снимать ограничения: преждевременные решения могут привести к скачку заболеваемости.

Латвия: пока все останется как было

15 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире TV3 заявил, что в Латвии чрезвычайная ситуация введена по достаточно мягкому сценарию. Здоровые люди могут покидать свои дома, можно свободно передвигаться между городами, продолжает работать общественный транспорт. Открыты практически все магазины и детские сады. В стране нет запрета на работу предприятий и заводов, кафе и ресторанов, если они соблюдают требования по дезинфекции и дистанцированию.

Однако мы еще долго не сможем говорить о возвращении к нормальной жизни, заявил в разговоре с порталом DELFI главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис. "Учитывая то, что состояние латвийских больниц и медицинского персонала намного слабее, чем в Германии или Швеции, нам надо больше предохраняться. Мощности больниц и до Covid-19 не были слишком большими, — отметил он. — Чем лучше больницы, чем больше коек интенсивной терапии с искусственной вентиляцией легких, тем больше можно манипулировать ограничениями".

По словам Думписа, крайне важно, чтобы в стране было достаточно коек интенсивной терапии с возможностью подключить пациента к вентиляции легких. В Германии 5891 такая койка (одна на примерно 14 000 жителей), в Латвии — 64 (одна на примерно 30 000 жителей). По мнению Думписа, сейчас Латвия очень хорошо справляется с ситуацией, и рисковать не стоит.

Центр по профилактике и контролю заболеваний тоже с большой осторожностью смотрит на возможные ослабления ограничений, заявила DELFI Илзе Арая. Динамика заболеваемости стабильна, без особых скачков. Это значит, что действующие меры адекватны. Однако обсуждать какие-то конкретные изменения пока рано. 15 апреля возобновились репатриационные рейсы, а это значит, что в Латвии снова могут появиться "ввезенные" случаи заболевания.

Как долго придется жить в условиях дистанцирования, зависит от скорости разработки вакцины, отметил Думпис. Если вакцины не будет, то ограничения останутся с нами надолго: для того, чтобы говорить о преодолении эпидемии, болезнью должны переболеть 70% населения. Сейчас в странах, где зафиксирована самая массовая заболеваемость Covid-19, переболели только 15%, отметил Думпис. Это только начало пути к коллективному иммунитету.