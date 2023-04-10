Европейские столицы против электросамокатов, парижане вообще требуют их запретить. Что будет с самокатами в Риге?

С наступлением теплой погоды на улицах Риги и других городов Европы резко увеличивается число электросамокатов. Относительно новый вид транспорта до сих пор плохо регулируется на законодательном уровне, при этом статистика показывает: аварий с участием самокатов все больше. За три года в Латвии число ДТП с самокатами выросло в четыре раза!



Как обеспечить безопасность водителей самокатов и пешеходов? Что делают для этого в других городах мира? И почему у Рижской думы до сих пор нет полномочий регулировать эту сферу услуг? Delfi попытался найти ответы на эти вопросы.

В начале апреля в Париже прошел референдум о необходимости запрета аренды электронных скутеров, и 90% избирателей проголосовали за изгнание электросамокатов с улиц французской столицы. Хотя решение референдума не является обязательным, городские власти обещают исполнить пожелания электората.

Микромобильные устройства стали предметом дискуссий во французской столице с момента их появления: жители жалуются на незаконную езду по тротуарам и разбросанные по всему городу самокаты. Однако главная претензия — риски для других участников движения. В прошлом году в Париже было зарегистрировано 459 аварий с электронными скутерами. Три — со смертельным исходом.

Париж — не первый город, где самокаты пытаются взять под контроль. В прошлом году Стокгольм почти вдвое сократил количество самокатов, доступных для аренды — с 23 000 до 12 000. Кроме того, была запрещена езда по тротуарам. Летом прошлого года после ряда серьезных инцидентов об ужесточении правил езды на самокатах объявили власти Рима. Теперь в столице Италии поездки разрешены только при наличии удостоверения личности, запрещено кататься по тротуару и вдвоем. Также было установлено максимальное ограничение скорости (20 км/ч), определены места для парковок, а пользователей в конце каждой поездки обязали фотографировать свое транспортное средство и отправлять его оператору. Во многих городах раздражение населения привело к созданию зон высадки.