Фемицид по-латвийски. Почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг?

По данным Eurostat, Латвия занимает в Евросоюзе первое место по числу женщин, убитых своими интимными партнерами. Почему для нашей страны так характерно семейное насилие и как можно предотвратить новые смерти? Delfi с помощью экспертов попробовал разобраться в сложной проблеме.

На Delfi вышла серия статей о домашнем насилии. Мы пишем о том, почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг; рассказываем о мифах вокруг домашнего насилия и о том, как украинские женщины спасаются от бомб и ракет, но оказываются в сексуальном рабстве. О том, как остановить гендерное насилие, рассказывает евродепутат Элис Кунке. И, наконец, может ли город (в частности, Рига) сделать жизнь женщин безопаснее?

Статистика о случаях насилия в семье всегда занижена. Как отмечают международные правозащитники, жертвы часто не обращаются в полицию, и даже если конфликт заканчивается летальным исходом, правоохранительные службы не всегда могут и хотят это так охарактеризовать. Во многих странах мира даже не ведется отдельного учета, сколько женщин погибло от рук своих мужей и любовников. В Евросоюзе последние годы пытаются фиксировать хотя бы общую картину по ЕС. Согласно данным Eurostat, в 2020 году в Латвии шесть женщин были убиты интимными партнерами, что составляет 0,58 на 100 тысяч жителей. За те девять лет, что Eurostat ведет учет по Латвии, насилие со стороны интимных партнеров стало официально причиной смерти 33 женщин.

Случаи семейного насилия, в том числе с летальных исходом, довольно сложно официально фиксировать: у правоохранительных органов может не хватать доказательств, в дело могут вмешиваться другие родственники, жертва насилия, если она остается жива, может отказаться от обвинений, опасаясь за свою жизнь или детей, говорит в интервью Delfi Илута Лаце, руководитель негосударственной организации Marta. Возглавляемый ею центр уже на протяжении двадцати лет занимается защитой прав женщин в Латвии, в том числе жертв семейного насилия.

Самая большая угроза для жизни женщины возникает обычно в тот момент, когда она решает порвать отношения с абьюзером.