Фиктивная вакцинация, продажа ипотечной квартиры и интервью с Янисом Тиммой: лучшие материалы Delfi Plus в октябре

Как правильно продать ипотечную квартиру и купить в кредит новую? Как законно переделать бусик в дом на колесах? Как в Латвии раскрывают случаи фиктивной вакцинации? DELFI собрал традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Возраст дожития и остановленный конвейер. 30 лет назад Латвия разделила население на граждан и неграждан

Foto: Nepilsoņa pase

15 октября 1991 года Верховный совет принял постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации". Это решение разделило жителей Латвии на потомственных граждан и жителей с неясным правовым статусом, которые позже стали "негражданами". На долгие годы тема прав неграждан стала одной из линий разлома в обществе.

Подробнее

Прививка без укола. Как в Латвии раскрывают случаи фиктивной вакцинации

Foto: Shutterstock

В связи с возможной фиктивной вакцинацией в Латвии на данный момент возбуждено 14 уголовных дел, а также начато несколько ведомственных проверок. Нередко факт подделки выясняется, когда пациент находится в среднетяжелом или тяжелом состоянии, получает кислородную поддержку или борется за жизнь. Как выявляются такие случаи и что вызывает у врачей подозрения?

Подробнее

"Свои вонзили нож в спину": Янис Тимма о предательстве, лжи и расставании с "Химками"

Foto: TASS/Scanpix/LETA

"Даже не помню, когда в последний раз давал интервью", — признает после нашего двухчасового разговора Янис Тимма. Позже он прикидывает: прошло около четырех лет. Эти годы были очень разными, но последний стал для Тиммы невероятно трудным. "Эмоционально — самый тяжелый в моей жизни", — говорит он. Весной 2021 года Янис Тимма покинул Россию, где выступал за "Химки". Буквально сбежал, чтобы как можно быстрее оставить все за спиной. Людей, эмоции, и на тот момент — даже баскетбол.

Подробнее

Исполнить мечту: как законно переделать бусик в дом на колесах

Foto: Shutterstock

Пока одни выбирают отдых в гостинице, хостеле, гостевом доме или апартаментах, другие отправляются в путешествие в доме на колесах. В этот раз мы расскажем, как переоборудовать бусик в жилой легковой автомобиль и не нарушить закон. Проще говоря — в мини-дом, на котором можно поехать куда угодно.

Подробнее

Личный опыт: как правильно продать ипотечную квартиру и купить в кредит новую

Как продать ипотечную квартиру и обзавестись новым жильем? DELFI поговорил об этом с экспертом Luminor в сфере кредитования Каспарсом Саусайсом и руководителем центра консультации частных лиц банка SEB Марисом Опинцансом, о своем опыте рассказывают и владельцы ипотечных квартир, которым удалось обзавестись новым жильем.

Подробнее

Личный опыт лечения в психиатрических больницах: "психушка" или современный стационар?

Шестнадцатилетнему сыну Анны (имя изменено) повезло дважды. Первый раз – когда его удалось спасти после попытки суицида. Второй раз – когда после нескольких дней, проведенных в психиатрической больнице, из-за аппендицита его перевели на операцию в другую больницу, после чего в психиатрическую он не вернулся. Анна добилась для сына возможности лечиться дома, так как, по его словам, в больнице ему стало бы только хуже.

Подробнее

Проект инженерных коммуникаций для частного дома: сколько он стоит и какие нужны документы?

Foto: Shutterstock

Строительство дома требует больших вложений, и одна из ключевых статей расходов — инженерные коммуникации. Чтобы обустроить или что-то изменить в этой системе, необходим проект. Мы рассказываем о том, в какую сумму он может обойтись и какие для него понадобятся документы.

Подробнее

Подводный Чернобыль? 50 тысяч тонн химоружия на дне Балтийского моря: что с ними делать

Foto: Shutterstock

Балтийское море — свидетель бессчетного количества конфликтов и морских сражений. По мнению Организации объединенных наций (ООН), Балтика традиционно входит в топ-5 самых загрязненных морей в мире. Такое положение предопределили география и огромные территории стоков — отходы идут из России, Финляндии, Скандинавских стран, Германии и балтийских республик. Однако главная опасность таится в глубине. После Второй мировой войны на дне моря затопили 50 тысяч тонн химического оружия, начиненного боевыми отравляющими веществами.

Подробнее

Вкус девяностых: жареная картошка, заграничный Uncle Ben's и жвачка как символ статуса

Foto: Shutterstock /Privātais arhīvs kolāža

Девяностые в Латвии – особенное время. Независимость. Бедность. Очереди за маслом. Новые магазины, а в магазинах – новые продукты. Заграничные! У новой эпохи вкус «фанты» и «сникерса», а маргарин Rama кажется лучше местного масла. И как мы раньше жили без соуса Uncle Ben's?! И все хочется попробовать, но почти ни у кого нет денег.

Подробнее

Без срока давности. 20 лет назад убит судья Янис Лаукрозе: есть ли шанс раскрыть это убийство?

Foto: LETA

Вечером 15 октября 2001 года в самом центре Риги был убит председатель Коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Янис Лаукрозе. Киллер расстрелял судью в подворотне дома на улице Лачплеша, 29. Расследование взял под личный контроль Генпрокурор, к работе были привлечены Полиция безопасности, а также специалисты из Эстонии, Литвы, России и Швеции. Тем не менее, единственное в истории Латвии убийство судьи до сих пор не раскрыто. Подозреваемых тоже нет.

Подробнее