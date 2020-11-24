Месяц назад, 22 октября, каунасский "Жальгирис" в рамках баскетбольной Евролиги принимал у себя на площадке испанскую "Валенсию". Вторую неделю подряд посмотреть на противостояние собралось более 5000 болельщиков. Теперь в Литве каждый день – десятки умерших и тысячи заболевших. Какую роль в этом сыграл "Жальгирис"?

1 октября, когда стартовал новый сезон Евролиги УЛЕБ, ситуация с Covid-19 в Европе была неблагополучной, но в то же время и не такой удручающей. В эпицентре первой волны коронавируса, Италии, днем ранее было зафиксировано 1900 заболевших, в Испании – менее десяти тысяч (довольно много, однако все равно меньше, чем, к примеру, в конце августа), немцы сообщали о двух с половиной тысячах случаев, а греки – о 350. 30 сентября в Литве было обнаружено 115 случаев заражения.

Тучи стали сгущаться быстро. В следующие две недели в Италии и Германии ежедневный прирост заболевших составлял около восьми тысяч, а испанцы достигли отметки в 16 тысяч. В Литве 10 октября количество новых случаев заражения за сутки впервые перевалило за двести (204), а 15 октября ознаменовалось новым антирекордом – 255. В тот вечер на "Жальгирис-Арене" собралось 5011 зрителей – все они громко и большим азартом поддерживали игроков каунасского клуба, победивших в матче с "Анадолу Эфес" со счетом 89:73. Неделей позже "Жальгирис" пришло поддержать 5131 зрителей. На следующий день в Литве было зафиксировано 766 случаев заражения.

В конце той же недели, когда наши южные соседи наконец отдали свои голоса на выборах в Сейм, казалось, что этому безумию будет положен конец, однако депутаты продолжали медлить. На Хэллоуин в Литве впервые было выявлено более тысячи случаев заражения (1001, один из них – разыгрывающий "Жальгириса" Рокас Йокубайтис). Шестого ноября – в день, когда литовские чемпионы при поддержке 239 болельщиков принимали мадридский "Реал", в стране было зафиксировано уже 1656 случаев, и результаты тестов в следующие две пятницы были неутешительными – 2066 и 2272 случаев. В день, когда литовцы отмечали день рождения страны, от Covid-19 умело 24 человека.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Коронавирус баскетбол Basketbols
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro