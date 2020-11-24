Месяц назад, 22 октября, каунасский "Жальгирис" в рамках баскетбольной Евролиги принимал у себя на площадке испанскую "Валенсию". Вторую неделю подряд посмотреть на противостояние собралось более 5000 болельщиков. Теперь в Литве каждый день – десятки умерших и тысячи заболевших. Какую роль в этом сыграл "Жальгирис"?

1 октября, когда стартовал новый сезон Евролиги УЛЕБ, ситуация с Covid-19 в Европе была неблагополучной, но в то же время и не такой удручающей. В эпицентре первой волны коронавируса, Италии, днем ранее было зафиксировано 1900 заболевших, в Испании – менее десяти тысяч (довольно много, однако все равно меньше, чем, к примеру, в конце августа), немцы сообщали о двух с половиной тысячах случаев, а греки – о 350. 30 сентября в Литве было обнаружено 115 случаев заражения.

Тучи стали сгущаться быстро. В следующие две недели в Италии и Германии ежедневный прирост заболевших составлял около восьми тысяч, а испанцы достигли отметки в 16 тысяч. В Литве 10 октября количество новых случаев заражения за сутки впервые перевалило за двести (204), а 15 октября ознаменовалось новым антирекордом – 255. В тот вечер на "Жальгирис-Арене" собралось 5011 зрителей – все они громко и большим азартом поддерживали игроков каунасского клуба, победивших в матче с "Анадолу Эфес" со счетом 89:73. Неделей позже "Жальгирис" пришло поддержать 5131 зрителей. На следующий день в Литве было зафиксировано 766 случаев заражения.

В конце той же недели, когда наши южные соседи наконец отдали свои голоса на выборах в Сейм, казалось, что этому безумию будет положен конец, однако депутаты продолжали медлить. На Хэллоуин в Литве впервые было выявлено более тысячи случаев заражения (1001, один из них – разыгрывающий "Жальгириса" Рокас Йокубайтис). Шестого ноября – в день, когда литовские чемпионы при поддержке 239 болельщиков принимали мадридский "Реал", в стране было зафиксировано уже 1656 случаев, и результаты тестов в следующие две пятницы были неутешительными – 2066 и 2272 случаев. В день, когда литовцы отмечали день рождения страны, от Covid-19 умело 24 человека.