Год в условиях пандемии, ремонт при "ковиде" и Земля 2.0: лучшее в DELFI plus за март

В марте мы рассказывали о том, как изменится стоимость недвижимости в Иманте и Золитуде из-за строительства Rail Baltica; как сделать ремонт при "ковиде"; что стало с пилотами и стюардами airBaltic после массового увольнения; выпустили серию статей с историями из личного опыта, посвященную году, проведенному в условиях пандемии и порассуждали о том, можно ли превратить Марс в обитаемую планету.

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Дороже или дешевле? Как Rail Baltica повлияет на стоимость недвижимости в Иманте и Золитуде

Foto: No privātā arhīva



Rail Baltica существенно изменит облик Риги — как центра, так и микрорайонов. Несмотря на то что проект обещает новые возможности и благоустроенную среду, он, как утверждают эксперты, неизбежно повлияет на стоимость недвижимости в некоторых районах. О том, какие изменения ожидают Ригу, мы поговорили с заместителем директора Департамента городского развития Рижской думы по вопросам развития городской среды Инесе Сирмой, экспертами в сфере недвижимости и представителями общества.

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Между банком и полицией: как сделать ремонт при "ковиде"?

Foto: Shutterstock



За последний год жители Латвии провели дома очень много времени. Ограничения, связанные с Covid-19, стали катализатором интереса к ремонту и обустройству жилища: чем еще заняться в четырех стенах? Однако оказалось, что ремонт в условиях пандемии несет новые риски: если вам кто-то помогает, это чревато визитом полиции и штрафами.

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Как после массового увольнения живут пилоты и стюарды airBaltic?

Foto: Publicitātes foto. Attēlā redzamie "airBaltic" darbinieki nav rakstā minētās personas.



В прошлом году из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19, латвийская национальная авиакомпания airBaltic отстранила 700 сотрудников. На данный момент в компании работает 1100 человек: меньшая часть — в воздухе, большая — на земле. Для преодоления кризиса правительство инвестировало в основной капитал авиакомпании еще 250 миллионов евро, доведя долю государства в компании с 80,05% до 91%.

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Идеальная улыбка: плюсы и минусы зубных коронок



Часто люди стараются скрыть неэстетичную улыбку — прикрывают рот рукой или реже смеются. Красивая улыбка — важный элемент имиджа, поэтому желание иметь идеальные зубы естественно. Чаще всего для того, чтобы добиться такого эффекта, ставят зубные коронки — в Америке родители даже дарят эту процедуру своим детям на совершеннолетие. Несмотря на что, что зубные коронки — сравнительно простой, быстрый и привлекательный метод, прежде чем решиться на эту процедуру, следует тщательно взвесить все плюсы и минусы.

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Привить до осени! Павлютс о выборе вакцин, "Спутнике", бонусах для привитых, судьбе Бюро и отмене ЧС

Foto: LETA



Цель Латвии — до конца лета привить 70% взрослого населения. С апреля прививку будут получать сотни тысяч в месяц, за что их ждут поощрения. Пока же режим ЧС могут отменить, а ограничения — нет. Министр здравоохранения Даниэл Павлютс ответил на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

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Легендарный болдерайский кебаб: мамины рецепты и фирменные блюда

Foto: Viesturs Radovics, DELFI



Поездка в Болдераю — настоящее приключение: прогулка вдоль моря и горячий кебаб в руках — лишь его часть. Многие готовы стоять в очереди ради того, чтобы здесь, на улице Стурманю, 29, купить чесночный лаваш или хачапури. С 2013 года здесь находится кебабная Gvatar, которую местные называют просто "Болдерайской кебабной". Ее владелец — Асиф Ибрагимов, который уже много лет готовит блюда по маминым рецептам и считает, что живет в лучшем районе Риги.

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Без гетто: как не допустить разделения Риги на "хорошие" и "плохие" районы

Foto: F64



О существовании различий между жителями разных районов Риги латвийские политики вспоминают раз в четыре года, в день выборов Рижской думы. В остальное время вопросы социально-экономического расслоения и этнической сегрегации остаются вне поля зрения политических деятелей — в силу их сложности и чувствительности. DELFI попробовал разобраться, как отличается жизнь в разных районах столицы и чем чревато такое неравенство.

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Висит на волоске, но волосок — прочный. Почему правительство Кариньша продолжает работать

Foto: F64



Каждый понедельник вечером правительственная коалиция собирается на совещание. Те, кто принимает в этих встречах участие, уже с трудом вспоминают, когда обсуждение проходило не на повышенных тонах. Отношения между партиями в правительстве стали настолько напряженным, что в "мирное время" кабинет бы уже развалился.

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Земля 2.0. Можно ли превратить Марс в обитаемую планету?

Foto: DELFI



Всюду, куда ступала нога человека, окружающая среда в той или иной мере менялась под его нужды и пожелания. Если уместно сравнение с ремонтом квартиры или благоустройством уже построенного дома с водопроводом, электричеством и кондиционированием воздуха, то в далеком будущем цивилизации, возможно, придется столкнуться с более грандиозным по масштабам проектом — построить с нуля новый дом, то есть сделать целый мир пригодным для жизни. Насколько реальны теории и фантазии о терраформировании Марса — его превращения в относительно комфортную для колонизации планету?

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"Не роптать на судьбу": история Эвалдса и Вении, которые в 97 лет переболели Covid-19

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Чем старше пациент с Covid-19, тем выше риск летального исхода, о чем свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. В Латвии каждый шестой ковид-пациент старше 90 лет умирает. Однако история Вении и Эвалдса — со счастливым концом.

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