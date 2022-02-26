27 февраля в Беларуси пройдет Всенародный референдум по принятию поправок в Конституцию. Предполагается, что новый орган власти — Всенародное собрание — получит больше полномочий. 1200 членов собрания смогут перечеркивать решения правительства и даже выражать импичмент президенту. Почему же Венецианская комиссия так критикует заявленные стремления официальной Беларуси передать власть народу?

27 февраля Беларусь проводит Всенародный референдум по проекту поправок к Конституции страны, который Александр Лукашенко называет "эволюционным путем развития страны", а оппозиция — фикцией и очередной попыткой узурпировать власть.

22 февраля Европейская комиссия заявила, что предлагаемые новшества никак не исправляют сильный дисбаланс полномочий власти в стране. Мало того, усиливают власть действующего президента, гарантируют ему особое положение и отсекают от претензий на власть оппонентов.

По данным за 2019 год, в Латвии постоянно проживало около 3,5 тысяч граждан Беларуси, из которых 1050 состояли на консульском учете. В 2020 году из 827 местных граждан Беларуси почти 59% отдали голос за Светлану Тихановскую и 34% — за Александра Лукашенко.

С июня прошлого года посольство Беларуси в Латвии "временно не работает", а в даугавпилсском консульстве на вопрос Delfi, где местные граждане Беларуси могут принять участие во Всенародном референдуме по поправкам к Конституции, ответили: "Ни одного избирательного участка в Латвии нет - отдать голос можно только на территории Беларуси".

Как Лукашенко спасает Беларусь от "силового захвата власти"?


За 27 лет у власти Лукашенко дважды менял - сам он это называет "совершенствовал" - Конституцию страны: в 1996 году был продлен срок его нахождения у власти и расширены президентские полномочия, в 2004 году — отменено ограничение на количество президентских сроков.

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