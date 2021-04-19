Для того чтобы исполнить свою мечту — выступать на оперной сцене — латвийская еврейская пара переехала из Риги в Берлин. В Германии в 1934 году у них родилась дочь, которая совершенно случайно стала для нацистов символом "идеального арийского ребенка". Хесия Левинсонс Тафт, которая на данный момент живет в США, до сих пор вспоминает свою карьеру "идеального ребенка" как шутку, и этому есть свое основание – ее семья, в отличие от многих других евреев, смогла выжить во время холокоста.

"Мои родители из Латвии, их семьи жили в Лиепае. В семье моей мамы было восемь детей, они разговаривали на русском и идише. Отец матери был художником и пел в хоре при синагоге. Мой отец Яков Левинсон был младшим ребенком в семье из шести детей. Его отец был предпринимателем, семья была немецкой. В Латвии он посещал немецкую школу. Мои родители познакомились подростками, потому что старшая сестра моей мамы вышла замуж за старшего брата отца. У моей матери был фантастический голос, как и у моего отца, у него был баритон. Мама выступала в Рижской консерватории и получила диплом свободного художника как певица, ее называли "золотым голосом", — рассказывала Тафт в интервью, которое хранится в Мемориальном музее холокоста в США.

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