Под руководством журналиста Bellingcat Христо Грозева было проведено расследование, касающееся роли офицеров ФСБ России в отравлении Алексея Навального и многих других операциях. Bellingcat называет себя народной службой расследований — их проводит множество дата-аналитиков и журналистов, объединившихся в основном на добровольных началах. Даже сейчас, несмотря на отпуск, Грозев исследует инцидент, связанный с журналистом Романом Протасевичем, самолет с которым посадили в Минске. Об этом и других нюансах работы "народной службы расследований" с Грозевым поговорил Ханс Луйк (Х. Л.), акционер медиаиздательства Ekspress Grupp, владеющего DELFI, и журналист Eesti Ekspress Мик Салу (М. С.).

Х. Л.: Я знаю, что вы очень хорошо обо всем информированы. И один из ваших тезисов, который в своей книге упоминает ваш коллега Эллиот Иган — вокруг слишком много информации, не хватает только времени. Итак, обладаете ли вы информацией о происходящем в Беларуси, о посадке самолета Ryanair? Роман [Протасевич] и четверо людей вышли из самолета в Минске, не достигнув Вильнюса. Что вы об этом знаете?

Да, у нас есть информация. В действительности этот инцидент произошел в самое неудобное для меня время. Я имею в виду, неважно, где я, но у меня просто нет возможности детально это исследовать, потому что так совпало, что на этой неделе у меня отпуск.