История латвийского "двойного агента" и как пережить два локдауна: лучшие материалы Delfi plus в декабре

Что не так с семейными врачами при "ковиде"? Малый и средний бизнес в Латвии не нужен как класс? Для курьеров Bolt и Wolt будут созданы лучшие условия труда? Как жил латвийский "двойной агент" Андрейс Пека? Мы собрали традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

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По счастью, я плохой пророк. Список мировых кошмаров-2022 от профессора из США Эдварда Родеса

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Ковид измотает еще сильнее, но у США и ЕС шансов выстоять больше. Правда, именно туда полноводными реками ринутся потоки мигрантов, подгоняемые еще и экологическими катастрофами. Россия и Китай будут латать внутренние проблемы за счет внешней агрессии. "Ограниченный" ядерный конфликт может временно притормозить глобальное потепление… Портал Delfi попросил профессора Университета Джорджа Мейсона Эдварда Родеса сделать внешнеполитические прогнозы на 2022 год.

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"Малый и средний бизнес не нужен как класс?" Ресторатор Мурад Юшко о том, как пережить два локдауна

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Из-за пандемии ресторанная индустрия попала под удар одной из первых и продолжает испытывать огромные сложности. И кебабным, и ресторанам высокой кухни приходится буквально выживать, постоянно подстраиваясь под новые условия и ограничения. Ресторатор Мурад Юшко рассказал о том, какой ценой — и в прямом, и в переносном смысле — ресторанному бизнесу приходится преодолевать эти испытания.

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Боец невидимого фронта. Жизнь и смерть Андрея Пеки, латвийского "двойного агента"

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Завербовал лиепайскую "красавицу Аннушку", участвовал в десантной операции в Мерсрагсе, шпионил на немецких заводах, получил от Николая II обещание о пожаловании имения… Жизнь Андрея Пеки достойна романа, но героический образ, который он сам себе создал, оказался ложью. Различные источники говорят о том, что в действительности Пека был двойным агентом, сдававшим немцам латышских разведчиков.

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Дорогая психика. 15 минут на прием и бесконтрольные лекарства: что не так с психиатрической помощью в Латвии



Искать психиатрическую помощь непросто — сначала надо принять сам факт, что вам нужна помощь, а потом — найти способ, как ее получить. При этом, попадая в кабинет врача, вы доверяете специалисту и рассчитываете получить именно ту помощь, которая вам нужна, но, к сожалению, так происходит не всегда. В случае, если вы недостаточно осведомлены о том, какую помощь вам должен оказать врач, довольно легко на долгие годы "подсесть" на бессмысленный курс "лечения" и начать верить: "Со мной все более-менее хорошо …" Или так: "Нет смысла продолжать лечение, потому что мне больше ничего не помогает".

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Вернуть своих — скорее, иллюзия! Исследование иммиграции: кого ждут и кому не рады в Латвии

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Нехватка рабочей силы — главная проблема, без решения которой не восстановить рост экономики. Латвийцы все реже видят в приезжих угрозу роста преступности, навязывание своих культурных традиций и стремление отнять рабочие места у коренных жителей. При этом напоминание о том, что латыши когда-то сами были беженцами, усиливает желание того, чтобы иммигранты были белокожими людьми христианской культуры. К таким выводам пришли ученые Института философии и социологии ЛУ, которые провели исследование "Отношение жителей Латвии к иммиграции и иммигрантам".

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Пейте больше воды, звоните через неделю. Семейные врачи при "ковиде": что с ними не так?

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Рост заболеваемости Covid-19 удалось сбить, часть ограничений снята, но третья волна пандемии совершенно точно не закончилась. Люди продолжают болеть, медицинская система по-прежнему перегружена. Тысячи человек должны лечиться дома, оставаясь на связи с семейным врачом. Однако контакт, который Служба неотложной медицинской помощи считает крайне важным, на самом деле есть не у всех. Почему?

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Библия от Мартиньша. Самый известный повар Латвии выпустил книгу — без рецептов, но с каминг-аутом

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Жили на свете три брата Ритиньша. И Мартиньш… Так представил свою книгу знаменитый кулинар, накрывавший столы для всех "величеств" и президентов, посещавших Латвию с 90-х. Рожденный в семье бежавших от советской власти латышей Мартиньш Ритиньш всю жизнь был "другим": в Англии — потому что его семья говорила на родном языке и придерживалась традиций, в Латвии — потому что молчал о своей ориентации, ведь "многие ставят знак равенства между геем и педофилом". В книге De Profundis Мартиньш был предельно откровенным, как и в интервью с порталом Delfi.

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Подробная инструкция для Латвии. Что делать, если вы заразились Covid-19, лечитесь дома или нужна больница

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Как понять, надо делать тест на Covid-19 или нет? Как грамотно вести себя в первые часы и дни заболевания? Где искать врача? Чем и как лечиться дома? Что пить, есть, как спать и двигаться? Кому и когда звонить, а в каких случаях вызывать "неотложку"? При каких условиях госпитализируют? А за деньги можно? И что потом, если в больнице не совсем вылечили? Рекомендации специалистов Министерства здравоохранения и больницы им. Страдиня.

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Лучшие условия труда для курьеров Bolt и Wolt? Какие нормы предлагает ввести Еврокомиссия

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Минимальная зарплата, больничные листы, пособие по безработице — ничто из этого работникам Bolt, Wolt и подобных курьерских служб не полагается. Но ситуация может измениться — из-за роста популярности платформ доставки Еврокомиссия предложила ввести нормы, которые позволят улучшить условия труда работников подобных сервисов.

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Когда на кону здоровье: что нужно знать об анализах крови



Несмотря на то, что сдавать анализы крови не очень приятно, периодически делать это все-таки необходимо. Delfi рассказывает, что нужно знать об анализах крови — одном из самых доступных и эффективных способов следить за своим здоровьем.

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