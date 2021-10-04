Как живется в Валге-Валке, правильная ипотека и расплата за пандемию: лучшие материалы Delfi Plus в сентябре

Где лучше живется — в эстонской Валге или латвийской Валке? Как законно переделать бусик в дом на колесах? Как купить жилье в ипотеку? DELFI собрал традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

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Эстония нас хочет. Валга-Валка: один город, два государства, три языка — где лучше?

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Рабочие места с более высокой зарплатой, дешевое и доступное жилье, щедрая социальная поддержка и образование на русском языке — мощные магниты, которыми эстонская Валга перетягивает жителей и налоги соседней Валки и всего северо-востока Латвии. А еще недавно туда ездили рожать даже из Риги… Портал Delfi посетил "один город на два государства" в период затишья пандемии.

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Исполнить мечту: как законно переделать бусик в дом на колесах

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Пока одни выбирают отдых в гостинице, хостеле, гостевом доме или апартаментах, другие отправляются в путешествие в доме на колесах. В этот раз мы расскажем, как переоборудовать бусик в жилой легковой автомобиль и не нарушить закон. Проще говоря — в мини-дом, на котором можно поехать куда угодно.

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Жилье в кредит: советы тем, кто задумывается об ипотеке

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На рынок ипотечного кредитования пандемия существенно не повлияла — объемы выданных банками кредитов продолжают расти, правда, без программы поддержки Altum прирост был бы куда более медленным. Но купить новое жилье удается не всем — на консультации в банке оказывается, что доходы слишком низкие, а процентная ставка — слишком высокая. Как подготовиться, чтобы получить от банка положительный ответ и какой кредит могут предоставить покупателю со средней зарплатой? Об этом нам рассказали представители банков.

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Расплата за пандемию. Чем опасен нынешний рост цен?

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Удорожание энергоресурсов, сбои в цепях поставок, острый дефицит (вакцинированных!) работников в отдельных отраслях, рост производственных издержек из-за эпидемиологических ограничений — осенью 2021 года в Латвии, как и во многих других странах мира, наблюдаются идеальные условия для резкого скачка уровня инфляции. DELFI попробовал разобраться, может ли государство остановить рост потребительских цен и нужно ли это делать.

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В теплушку на шпильках. На экраны вышла история первой миллионерши и бизнесвумен Латвии Эмилии Беньямин

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Эмилия Беньямин построила с нуля медиа-империю и стала самой влиятельной дамой довоенной Латвии. Она подарила два самолета латвийской армии, исполняла обязанности "первой леди" Улманиса, Гиммлер считал ее врагом Рейха, а советская власть сослала в Сибирь, и этому не смог помешать даже ее возлюбленный Вилис Лацис.

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Отличница. Глава УДГМ Майра Розе о беженцах, головорезах, въезде из России и дефиците дальнобойщиков

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Как чрезвычайная ситуация отразилась на правовом статусе граждан, неграждан, иностранцев, гастарбайтеров, международных студентов? Новая начальница Управления гражданства и миграции Латвии (УДГМ, PMLP) Майра Розе пришла на передачу "Действующие лица" на LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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"Covid-19 не станет заразнее": интервью с инфекционистом Угой Думписом

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Инфекционист Уга Думпис часто дает СМИ комментарии, связанные с ограничением распространения Covid-19 — он отзывчивый, готов снова и снова терпеливо объяснять вещи, касающиеся коронавируса и пандемии. Из-за этого он, сам того не желая, стал олицетворением ограничений, хотя большая их часть никак с ним не связана и о принятии многих решений он не знал. Мы поговорили со специалистом о главном — как мы будем жить дальше?

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Приплатите 500 евро — приеду на работу! Профессор Хазан рассказал о плюсах и минусах "удаленного" труда

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Вернуться в офис — ни за какие коврижки! Уже не представляю, как это — тратить два часа в день на дорогу. Мой котик привык, что я рядом, — не хочу его травмировать. Не могу сосредоточиться дома — дети скачут, холодильник манит, своего угла нет. Коллеги непонятно чем без надзора занимаются, а ты паши за всех… Профессор ЛУ Михаил Хазан рассказал о проведенном под его руководством исследовании работы из дома — стоит ли настаивать на возвращении всех в офисы и какие подводные камни у "удаленки"?

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На грани. Глава "неотложки" Ципуле о полных больницах, непривитых пациентах и платных вызовах

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Работают ли в "неотложной помощи" невакцинированные медики? Как медики относятся к непривитым пациентам? Будут ли выбирать, кого лечить? Можно ли получить срочный вызов за деньги? Что будет, если медики "выгорят"? А если приемные отделения будут переполнены? Пора ли вводить ограничения? Директор Cлужбы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле ответила на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Латвийский производитель безалкогольного виски: "Мы нашли хорошую нишу"

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Мысль о том, чтобы создать безалкогольный виски, пришла к предпринимателям Индарсу Мелзобсу и Иварсу Индриксу случайно, а затем была реализована благодаря технологу пищевого производства Дайне Эглите-Антоне — и оказалась невероятно удачной. Заказы на напитки Boss Level стали поступать еще до того, как продукция была произведена. По их словам, они — первые латвийцы, которые предлагают безалкогольный виски, и останавливаться на этом не собираются. В планах на будущее — создать другие безалкогольные версии крепких спиртных напитков, и предприниматели активно ищут инвесторов, чтобы развивать бизнес не только в Латвии и Европе, но и в США.

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