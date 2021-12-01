Осенью 1995 года на стол президента Латвии Гунтиса Улманиса легли прошения о помиловании от восьми приговоренных к высшей мере наказания. Пятерым удалось спастись от расстрела: они получили пожизненные тюремные сроки. Троим  было отказано. 29 января 1996 года в Рижской Центральной тюрьме были расстреляны Игорь Струков и Роландс Лацеклис-Бертманис. После этого в течение 25 лет ни один смертный приговор не был приведен в исполнение.

Ровно десять лет назад, 1 декабря 2011 года, Сейм Латвии принял окончательное решение об отмене смертной казни. До вступления закона в силу в 2012 году Латвия оставалась последним государством ЕС, где исключительная мера наказания сохранялась в военное время. Более того: несмотря на то, что с 1996 года на смертную казнь был наложен мораторий, суды продолжали выносить высшую меру. 

Delfi рассказывает о том, как трудно Латвии было прийти к отмене смертной казни. А также о том, кому удалось и кому не удалось в последний момент спасти свою жизнь.

Средневековье или заслуженная кара? 

Разговоры об отмене смертной казни в Латвии начались с момента восстановления независимости. В советское время "высшая мера" не была чем-то необычным: к расстрелу могли приговорить не только за особо тяжкие убийства, но и за измену Родине, хозяйственные преступления (например, хищения в особо крупных размерах или  получение взяток при отягчающих обстоятельствах). За исполнение приговора отвечало Главное управление исполнения наказаний МВД СССР, и приговоренных к высшей мере конвоировали на казнь в Ленинград — в печально известную тюрьму "Кресты".  

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