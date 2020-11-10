Испытания вакцины от Covid-19 в России начались в середине лета. Кроме российского "Спутника V" добровольцам вводят препарат, разработанный китайской компанией CanSino Biologics Inc. Редактор Rus.Delfi.lv Анастасия Ефремова, которая сейчас находится в Санкт-Петербурге, решила испытать вакцину на себе и рассказать читателям о том, как это выглядит. Это вторая часть материала, первую можно почитать здесь.

"Ну вот, а ты не верила, что тебя чипируют", — пишет друг, которому я отправляю фотографию распухшей руки.

"Чего-о-о?"

"Ну вакцина же китайская. Проклятые комми вживили в тебя чип, и теперь на плече проступает пятиконечная звезда!"

Друг, конечно, шутит. А мне не до шуток. Я накануне съела коробку конфет, заела шоколадкой и запила какао, и припухлость вокруг места укола, которая полторы недели была не больше пяти сантиметров в диаметре, вдруг раздулась на все плечо. Да еще и контуры менять стала: то сердечко, то что-то похожее на звезду. Когда восемь лет назад меня укусил инфицированный болезнью Лайма клещ, выглядело похоже.

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