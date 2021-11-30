"Я живу в удивительном мире, Где люди дистанцируются друг от друга, Селятся друг от друга подальше..." Поэт и один из основателей текст-группы "Орбита" Сергей Тимофеев написал либретто к камер-опере "Контакт" в Театре улицы Гертрудес – фантазии на тему, куда нас могут завести ограничения, дистанцирование, дигитализация и сбор информации про всех и всё. Что человеческого в нас останется? А можно – назад, в предыдущую версию?

События оперы "Контакт" разворачиваются в будущем, отделённом от нас примерно десятилетием. Её главный герой Густав живёт в комфортном доме, от которого ближайший сосед в километре, зато есть прекрасный доступ в мировую сеть, где и происходит новая жизнь. Вкалывают роботы, а мировой валютой стал "контакт", единица, отсчитывающая виртуальное взаимодействие одной персоны с каким-либо контентом. Гонка за "контактами" повсеместна, а физическое дистанцирование – наследие эпидемий и всеобщей дигитализации – преобладающий стиль жизни.

Обитающий в доме Густава Искусственный Интеллект DIA (Digitāla Asistente) с приятным женским голосом, мечтает об обретении тела, чтобы вступить в полноценные отношения со своим хозяином, о которым знает буквально все. Новый апгрейд добавляет ассистентке эмпатии к своему хозяину – DIA начинает просчитывать варианты и решать за него, что правильнее и важнее сделать. Перед Густавом встает вопрос контроля над его личностью…

Автор музыки к опере – Эдгарс Макенс, режиссер – Инара Слуцка, художник – Кришс Салманис. В музыкальном сопровождении струнного квартета Juno главные партии исполнили молодые оперные звезды Калвис Калниньш и Кития Минате. На латышский язык либретто перевел Арвис Вигулс.

Для Сергея Тимофеева это не первая работа в жанре: в 2014 году в Национальном театре оперы и балета прошла премьера другой оперы на его либретто – "Михаил и Михаил играют в шахматы", в основу которой лег легендарный матч советских времен – Ботвинник против рижанина Таля. В этот раз Тимофеев сделал попытку заглянуть в будущее.

Ближижайший показ оперы "Контакт" запланирован на 12 декабря.

Вместе с Сергеем Тимофеевым мы попытались найти ответы на вопросы: