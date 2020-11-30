Работа Давида Истеева — спасать чеченцев, подвергшихся пыткам на родине, вывозить их из России и собирать доказательства преступлений. За три года он вывез за границу 140 человек — в основном, представителей сексуальных меньшинств, которым на родине грозила смерть. Некоторые из них оказались в странах Балтии, где пытаются адаптироваться к европейской жизни. Другие отправляются дальше, в Центральную Европу. Портал Delfi поговорил с Давидом Истеевым о том, к чему приводит радикальный традиционализм в России.

У нас короткая встреча с Давидом Истеевым на берегу Балтийского моря. На ходу. Вокруг бушует Covid-19, границы на замке, решения о миграции затягиваются. Тем временем в России разрешения на въезд ждут люди, которым Давид помог скрыться от преследования родственников или полиции Чечни. Среди них не только люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Все это время они либо сидят взаперти без средств связи, чтобы не быть обнаруженными, либо то и дело меняют локации, путая следы. Их ищут, чтобы вернуть в Чечню и судить по собственным законам.

Телефон спасения

В 2017 году чеченскому лидеру Рамзану Кадырову пришлось оправдываться перед президентом России Владимиром Путиным, объясняя шумиху, поднявшуюся после публикаций о том, что на территории Чеченской Республики убивают геев. Убивают не преступники, а силовики или тейп (родовой союз, который объединяет семьи и часто принимает решения относительно судеб его членов). Нет никакой возможности подсчитать количество таких жертв, поскольку убийства чести не являются в Чечне преступлениями.

То, что информация об "убийствах чести" просочилась в СМИ, стало неожиданностью и для самой Чечни. "В Чечне очень не любят публичности, — поясняет Давид Истеев. — Они не ожидали, что все так выйдет. Чуть позднее появились сфабрикованные уголовные дела. Тех, кто прошел пытки, держат на контроле. Порой людей задерживают и по несколько раз. Если у полиции есть опасения, что человек куда-то пропадет, где-то выступит, то ничего не стоит подбросить ему наркотики или завести дело, вложив ему пистолет в руку и сказав, что он хранил оружие. За три года изменилось многое, но в действиях чеченской полиции не было и нет никакой логики или закономерности. В 2017 году массовые задержания были по идеологическим соображениям, они решили чистить чеченскую кровь. Потом это стало прибыльным бизнесом, потому что отпускать стали за деньги. Ставка варьируется от 300 тысяч рублей (3300 евро) до 1,5 млн рублей (16700 евро) в зависимости от того, кто кем является и сколько может заплатить семья. И клеймо "гомосексуалист" вешали уже и на гетеросексуальных мужчин. В описаниях полиции так и писали: задержан за гомосексуализм, хотя такой статьи в российском законодательстве не существует".

В 2017-м телефон горячей линии ЛГБТ-сети разрывался — в Чечне его передавали по сарафанному радио. За 5 дней была организована программа помощи чеченцам, которым грозила смерть за гомосексуальность: были созданы спасительные убежища-шелтеры, где можно было спрятаться от преследования, собрана команда людей, которые обеспечивали безопасность беженцев, психологическую и даже неофициальную медицинскую помощь. Масштабу незаконных преследований и убийств в Чечне ужаснулись во всем мире, но не в России.