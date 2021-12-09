"Здравствуйте! Пишу вам с тяжелым сердцем и мыслью о том, чтобы сообщить обществу эту трагическую весть. Чтобы не дай Бог что-то подобное не повторилось еще в какой-нибудь латвийской семье", — так начинается письмо, которое портал Delfi получил от Рихарда Пуриньша. Брат Рихарда Гундарс Заранс только что потерял жену — она умерла из-за обширного поражения легких, вызванного Covid-19. В семье растут семеро детей. Мы поговорили с Рихардом и Гундарсом.

"1 декабря 2021 года в Центре туберкулеза и болезней легких в Сауриеши борьбу с Covid-19 в возрасте 37 лет проиграла мама семерых детей Линда Шиллере", — пишет Рихардс. Она ушла, оставив мужа Гундара с сыновьями Улвисом (16), Кристианом (11), Гинтером (10) и Алексеем (4), а также дочками Дианой (7), Кетией (3) и Эвией (только что исполнился год). "Жизнь несправедлива, но "ковид", к сожалению, не выбирает", — отмечает Рихардс.

По его словам, семья жила нормальной жизнью — вредных привычек у супругов не было. Семья приобрела домик, где Гундарс своими руками сделал ремонт. Линда была домохозяйкой и воспитывала детей. В эффективность вакцин от Covid-19 она не верила. "Да, Линда не была привита и не собиралась этого делать. Так же, как большая часть общества, она не верила в эффективность вакцины. Болезнь принес из школы кто-то из детей. Заболела вся семья, Гундару тоже было очень плохо, дети перенесли чуть легче. Организм Линды не смог сопротивляться, пришлось вызывать скорую. В больнице Линда провела шесть недель, пять из них она была подключена к системе искусственного дыхания. После того, как поражение легких достигло 100%, организм перестал сопротивляться. По всей палате были развешаны детские рисунки с подписями "Мама, ждем тебя дома", но и они не дали Линде сил, чтобы бороться с этой болезнью", — пишет Рихардс.