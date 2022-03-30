Жизнь во втором по величине городе Латвии, где абсолютное большинство говорит по-русски, любит российское ТВ, а мэров меняют по несколько раз в год — особое искусство. Глава Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш взялся за "руль" уже в третий раз. Только он вышел на финиш пандемии ковида, когда город числился среди отстающих по вакцинации и лидеров по заболеваемости, как рядом с грохотом начал опускаться "железный занавес". Отголоски войны — рост цен, беженцы и ситуация в бизнесе — поставили на повестку вопросы выживания. Есть ли у него план? Об этом мэр Андрей Элксниньш рассказал в интервью Delfi.

В понедельник мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш обратился с просьбой к горожанам — "не поддаваться на провокации горстки оголтелых националистов и одиозных журналистов, которые пытаются создать из нашего города образ "внутреннего врага" Латвии. Они пытаются изобразить нас людьми, которые поддерживают войну, радуются смертям тысяч людей, среди которых есть и наши родные и близкие. Они осознано оскорбляют нас, заставляя оправдываться за преданность своей стране, за любовь к своему городу, за уважение к своему флагу".

Мэр считает, что к центральной власти жители Даугавпилса "относятся через призму разочарований". Связано это, по его словам, не с языком общения, влиянием российского, белорусского или литовского телевидения, которые тут смотрят, а с тем, что "долгие десятилетия государство вспоминало о существовании Латгалии лишь раз в четыре года, накануне выборов в Сейм", а потом — "четыре года тишины и финансирование региона по остаточному признаку". Но эти настроения не означают, что горожане не любят страну, и в случае необходимости они "будут готовы отстаивать с оружием в руках".