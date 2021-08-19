После того, как за считанные дни власть в Афганистане захватила группировка "Талибан", в Латвии начались разговоры о том, что страна, возможно, поддержит афганцев, работавших с латвийскими военными. Министр обороны Артис Пабрикс объявил, что будет рассмотрено прошения об убежище от экс-мэра афганского города Меймене. Между тем выходцы из Афганистана уже давно живут в Латвии. Портал Delfi пообщался с представителями афганской диаспоры — Арифом и Фрайдуном — о том, как они оценивают ситуацию в Афганистане, мусульманстве и шариате в Европе и чего Латвии ждать от беженцев.

По сведениям Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), сегодня место жительства в Латвии задекларировали 13 граждан Афганистана. В период с 1998 года по 2021 год статус беженца или альтернативный получили 36 афганцев. В центре Mucenieki сейчас решения по статусу ожидают менее десяти граждан Афганистана.

В латвийской базе Lursoft упоминается всего пять фирм, в капитале которых участвуют граждане Афганистана, причем у трех из них хозяйственная деятельность приостановлена или завершена. Суммарные вложения афганцев в уставной капитал компаний — неполные восемь тысяч евро, что в пять раз меньше, чем девять лет назад, свидетельствуют расчеты Lursoft.

Тем временем, в приморском Калнгале образовалось даже небольшое афганское сообщество. Местные жители спокойно относятся к тому, что иногда встречают человека в экзотическом белом одеянии и шапке-пуштунке.

Ариф: "Латыши, откройте сердце пошире, примите и воспитайте!"

Ариф (51) — этнический пуштун, вырос в Кабуле. Сегодня он гражданин России с постоянным видом на жительство в Латвии, где у него есть недвижимость и бизнес.

Как попал в Латвию и что его связывает со страной?

Как рассказал Ариф, его отец в советское время выучился в Киеве на авиационного инженера, и при советской власти возглавлял Управление делами МВД Демократической республики Афганистан (Царандой). Ариф в Ригу впервые попал в 1989 году — в 19 лет. Приехал учиться в минский филиал Высшей школы милиции "по специальной программе уголовного розыска, чтобы через четыре года вернуться на родину и служить ей".

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Фрайдун: "Детские воспоминания о Кабуле — танки, вертолеты и комендантский час"

Фрайдун (51) — этнически наполовину перс, наполовину латыш. До 10 лет рос между Киевом и Кабулом. Гражданин Латвии. Жена Антра — преподаватель русского языка в частной латышской школе. Работает управляющим летней базой отдыха в Калнгале, которой владеют четыре афганца, а также — охранником в государственном учреждении.

Как попал в Латвию и что его связывает?

Фрайдун и его сестра-близнец Фарида (живет в Германии) родились в Киеве, где в институте учились на инженеров его мама-латышка и отец-перс, ставший доктором технических наук. ("Персы всегда больше к науке тяготели, а пуштуны — к торговле и войнам", — поясняет Фрайдун). В 70-м году родились дети. Семья жила на Украине, детей на каникулы отправляли то к родне Латвию, то в Афганистан.