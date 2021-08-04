110 лет назад, зимой 1911 года в Лондоне произошла перестрелка, ставшая знаковым эпизодом в истории британской столицы. Двое латвийских бандитов в течение семи часов держали оборону против нескольких сотен полицейских и военных. Однако сама осада — лишь небольшая часть запутанного сюжета, в котором сплетаются политические интриги, шпионская конспирология и даже мистика.

В этой истории переплетаются имена боевика-призрака Петериса Художника, ставшего героем британской массовой культуры наравне с Джеком Потрошителем; Екабса Петерса — сначала батрака, потом революционера-террористы, британского аристократа и советского чекиста; молодого министра внутренних дел Британии Уинстона Черчилля и многих других. В честь Петериса Художника названы две высотные башни на Сидней-стрит, он фигурирует в книгах и фильмах, а маузер, который он предположительно использовал, одно время так и называли — Peter the Painter. В 1934 году снял начинающий режиссер Альфред Хичкок снял фильм по мотивам истории латвийских боевиков в Лондоне. Он называется "Человек, который слишком много знал".

Утро 3 января 1911 года в лондонском Ист-Энде началось с большого переполоха.

Еще ночью полиция взяла в окружение дом по адресу Сидней-стрит, 100. Именно в нем, согласно донесению информатора, скрываются члены латвийской банды, причастной к убийству трех сотрудников Скотленд-Ярда. Впервые в истории Лондона для нейтрализации преступников потребуются помощь армии, и впервые в истории Великобритании полицейскую операцию снимут на кинопленку. В район боевых действий прибудет сам Уинстон Черчилль — 36-летний министр внутренних дел Соединенного Королевства.

А пока тысячи зевак наблюдают за перестрелкой, которая войдет в историю как "Осада на Сидней-стрит", необходимо сделать отступление и выяснить, как группа мигрантов-революционеров из Латвии оказалась в центре политической и криминальной жизни Британии начала XX века.