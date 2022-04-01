Даугавпилс гудит слухами о войне и украинских беженцах, возмущается запретам на российские ТВ-каналы. Все это накладывается на разорванные связи с такими близкими Россией и Беларусью, еще не забытый "ковидный" кризис, рост цен и ужесточение языковых норм. Масла в огонь подливают публикации мировых СМИ о том, что здесь готовы встретить защитников русского мира с ромашками. Delfi провел в Даугавпилсе несколько дней, пытаясь понять, как события в России и Украине меняют самый русский город Латвии.

"Майки с Путиным уже раскупили! А вам очень надо?" — не то в шутку, не то всерьез спрашивает продавец торгового центра Ditton. Вход украшен буйным ковром из футболок с цитатами советских фильмов и мультиков — "От пасть порву" до "Ну, погоди!". Еще недавно центральные позиции тут занимал портрет президента соседней страны и вариации российского триколора. Теперь — нет.

Российских флагов действительно стало меньше. Местный дальнобойщик признается: раньше ездил по Европе с российским флажком (говорит, чтобы обозначить родной язык). "Приехал в Польшу — пан стучит в окно: "Ты откуда?" — "Латвия". — "Видел, что Путин убивает? Сними флажок!" Я ответил, что не буду, но потом все-таки заклеил изолентой — зачем провоцировать?"

Но и с украинскими флагами в городе все не так просто. Визуально их не так много, как в Риге. Но вокруг тех, что есть, разгораются страсти. Директор музыкальной школы сменил городской флаг на желто-синий, и в комментарии на фейсбуке раскритиковал Думу за нерасторопность: "Ждет, чем закончится война, и тогда уже вывесит соответствующий ситуации флаг". Тут же возникли желающие вернуть символ города на место. На соседней художественной школе Saules установка флага солидарности прошла без эксцессов — нашлось место и для сине-жетого, и для городского.

Группа из нескольких десятков местных активистов с украинскими флагами во время пикетов тоже столкнулась с разным отношением. "Некоторые шоферы крутили у виска и кричали нам: идите работать! — делится впечатлениями редактор местного портала "Чайка" Инна Плавока. — Буквально обливали нас грязью из-под колес. В комментариях мне писали: а когда вы организуете пикеты в поддержку страдающих жителей Сирии или Йемена? Отвечаю: а почему вы сами не выходили на такие пикеты? Почему восемь лет молчали про Донбасс? Самое печальное, что это не боты. Многих я лично знаю. Другие мои знакомые писали, что хотят пойти на пикет, но побаиваются. Это нормально в европейской стране?"

За два дня в Даугавпилсе мы услышали диаметрально противоположные мнения о войне и ее причинах. Глава центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш признался, что отдельных цифр по военным настроениям Латгалии и Даугавпилса у него нет. Но мартовский опрос по Латвии показывает, что 22% русскоязычных стоят в этом конфликте на стороне Украины, 21% — на стороне России, 46% не поддерживают ни одну, ни другую стороны. В Даугавпилсе живет 80% нелатышей.

Однако в разговорах с Delfi большинство жителей Даугавпилса, не согласных с официальной позицией Латвии по Украине, предпочитали высказывать свою точку зрения анонимно.

"Если не любить Путина, то происходящее — полный трындец!"

"Ну а зачем в русских всех время палкой тыкали? — рассуждает шофер Юрий (имя изменено). — Это американцы виноваты: сперва Грузию поджигали, не получилось. Потом Карабах, Казахстан — затихло, а на Украине долго тлело и разгорелось…