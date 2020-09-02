Перед началом очередного регулярного сезона КХЛ спортивный сайт MVP вспоминает главное достижение рижского "Динамо" - второе место в чемпионате СССР 1987/1988 года. Рижане добыли медали в теперь уже овеянном легендами противостоянии с московским ЦСКА, одним из лучших хоккейных клубов XX века.


С момента своего дебюта в высшем дивизионе СССР в сезоне-1973/74 рижское "Динамо" считалось стабильным "середнячком", занимавшим в чемпионате с четвертого по восьмое место. Весной 1977 года "Динамо" во главе с Хельмутом Балдерисом всего на пять очков отстало от бронзового призера в итоговой таблице. Спустя 11 лет рижане наконец перешли Рубикон. Протиснувшись сквозь игольного ушко в следующий раунд, хоккеисты "Динамо" после олимпийской паузы стали грозной силой и завоевали серебряные медали высшей лиги Союза.

Не только "латышские стрелки"

Одним из героев того сезона стал Артур Ирбе. Вклад вратаря невозможно переоценить — даже мэтр советского хоккея Анатолий Тарасов в своей обычной категоричной манере после сезона заявил, что без Ирбе рижане не взяли бы медали.

Остальные "латышские стрелки", как их называл главный тренер Владимир Юрзинов — Харийс Витолиньш, Илмарс Томанс, Айнарс Хехтс, Улвис Катлапс, Мартиньш Грундманис и Нормунд Сейейс, — были на площадке бэк-вокалистами. Но роль вторых скрипок не мешала латвийцам дарить болельщикам яркие эмоции. 

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Харийс Витолиньш "Динамо" Рига Артур Ирбе Виктор Тихонов Владимир Юрзинов Вячеслав Фетисов Игорь Ларионов Леонид Береснев Нормунд Сейейс Олег Знарок Сергей Наумов Сергей Федоров Hokejs
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