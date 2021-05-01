Литовский наркобарон, история Романа Беззубова и все о теплицах: лучшее в DELFI plus за апрель

В апреле мы рассказывали о литовском наркобароне, банда которого продала в Европе кокаина на 500 млн евро; поговорили с людьми, близко знавшими убитого в Пурвциемсе футбольного агента Романа Беззубова; выяснили, может ли работодатель заставить вас сделать прививку от Covid-19, а также выпустили серию статей, где собрали все, что необходимо знать о теплицах и выращивании урожая.

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"Был готов идти с ним до конца". Кем был убитый в Пурвциемсе футбольный агент Роман Беззубов

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Жестокое убийство бывшего футболиста и футбольного агента Романа Беззубова стало настоящим шоком для его друзей и близких. Все они говорят, что по человеческим и профессиональным качествам в латвийском футболе сравниться с ним могли лишь немногие. Журналист портала Delfi Рейнис Лацис поговорил с теми, кто близко знал Романа Беззубова.

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Narcos по-литовски: как наркобарон в инвалидном кресле продал кокаин на полмиллиарда евро

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Когда полиция трех стран — Литвы, Польши и Испании, арестовала членов международной банды наркобаронов, которая продала в Европе кокаина на 500 млн евро, многих интересовал вопрос — кто в действительности был ответственен за ее деятельность?

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"Идет казнь министра и Госполиции!" Глава МВД о заказных убийствах, доле со штрафов и россиянах в Латвии

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Будут ли раскрыты три громких убийства последних лет — администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, адвоката Павелса Ребенокса и футбольного агента Романа Беззубова? Стоит ли пускать в Европу россиян? Какая кара ждет нетрезвых водителей? Есть ли шанс пересечь границу с поддельным тестом на Covid-19? Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Прививка или увольнение: может ли работодатель заставить вакцинироваться против Covid-19?

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Няням, которые ухаживают за маленькими пациентами Детской клинической университетской больницы, необходимо принять решение — сделать прививку против Covid-19 или оставить работу. Многие согласились вакцинироваться, но некоторые — без особого энтузиазма. Теперь руководитель проекта "Lielas rūpes par mazajiem" Линда Пенезе ищет замену двум няням, которые отказались сделать прививку.

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"Кажется, за год я не усвоил ничего". Три студента и три преподавателя о том, как выжить при "ковиде"

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Студенты медицины, которые не были в анатомикуме и химики, которые смотрят видеозаписи экспериментов. Попытки заставить себя учиться и одиночество преподавателя на онлайн-уроке. Первокурсники, которые не знают никого, и 30 секунд на ответ, чтобы студент не успел "прогуглить". Три преподавателя и три студента латвийских вузов рассказывают, как выглядит высшее образование после года с "ковидом".

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Дипломатические высылки: этикет или новый кризис в отношениях России и ЕС?

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Кризис в отношениях между Чехией и Россией уже привел к массовой взаимной высылке дипломатов из нескольких европейских стран. Что означает на языке внешней политики экстренный отъезд работников посольств? Какую роль в этих кризисах играют писанные и неписанные дипломатические правила? И как далеко может зайти новый кризис в отношениях России и Европы?

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Сам не могу, чужим не доверяю. Как купить правильную теплицу?

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Не у всех есть время и талант, чтобы своими руками сделать теплицу, поэтому не остается ничего другого, как приобрести готовую. Это только кажется, что весной они растут, как грибы после дождя! Так много предложений для садоводов на форумах, реклама в СМИ и в других местах... Предложений много, диапазон цен очень широк – как не растеряться и сделать правильный выбор? Не все сразу понимают – тут что-то не в порядке, мне это не годится! В этой статье мы расскажем, по каким критериям выбирать теплицу и на что обращать внимание. Есть ли гарантия? И когда лучше всего делать покупку? А на десерт несколько реальных историй про покупные теплицы.

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Город для велосипедистов? Новые велодорожки в Риге: что построят и что улучшат в этом году

Уже лет десять я передвигаюсь по Риге на велосипеде, и всем довольна — не нужно ехать с чужими людьми в дурно пахнущем троллейбусе, в любую точку города можно добраться примерно за 20 минут, к тому же это хорошая физическая нагрузка. Лишь время от времени я заезжаю в велосипедный сервис, чтобы заменить камеру или спицы, которые пострадали от ям и высоких бордюров. Велодорожки в городе есть, появляются экспериментальные (и получившие противоречивые отзывы) велополосы, а в рамках "Концепции развития велосообщения в Риге на 2015-2030 гг." нам обещают совершенно радужное будущее. Но проверим сами — какие улучшения ожидают велосипедистов уже в этом году?

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"Все преисполнилось смутным страхом". Латвия уже побеждала страшные эпидемии: вот как это было

Foto: No Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma

Многие старые рижские дома до сих пор стоят на чумных могильниках Средневековья. В начале 19-го века курляндец Отто фон Гун одним из первых в Российской империи стал продвигать прививки от оспы, а рижские медики были одержимы "сглаживанием кривой" холеры. Лишь в 2007 году в Талси закрылся последний балтийский лепрозорий. В Рижском Музее медицины хранится альбом о борьбе с оспой от создателей "Спутник V". За свою историю Рига пережила не одну эпидемию. Были тут свои ограничительные меры, жуткая статистика, вакцинационные планы и "зеленые сертификаты". Были и прошли. "И Covid пройдет!" — не сомневается знаток истории медицины, профессор РСУ Юрис Салакс.

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Не только котлеты и карбонады. Где в Риге можно вкусно поесть за пять евро

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Можно ли в центре Риги и микрорайонах недорого и вкусно поесть? Решив выяснить это, DELFI взялся за непростую задачу — ведь многие кафе, которые раньше активно рекламировали себя в интернете и социальных сетях, закрылись из-за пандемии. Нам удалось найти 11 рижских кафе, где можно поесть за пять евро или даже дешевле — домашнюю кухню, фастфуд и полезные блюда.

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