Страсти накалены. Армяне - азербайджанцы. Европа — режим Лукашенко. Украина — Россия. Венгрия — Украина. Испания — каталонские сепаратисты. Консерваторы — либералы. Пол — гендер. Разбогатевшие — обнищавшие. Приграничные страны — беженцы. Привитые — антиваксеры. Коронавирус — дети. Большинство — меньшинство… Delfi понаблюдал за тем, как бьются за европейские ценности на июньской Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
"Готов идти вплоть до Европейского суда по правам человека!" — грозятся униженные и обиженные представители организаций и отдельные люди, которые на родине справедливости не ждут. Например, именно на ЕСПЧ, а не на суд Сатверсме, часто уповают латвийские защитники прав нацменьшинств, направляя в Страсбург жалобы на ущемления в использовании языка, отказ в гражданстве, смену имени, недоучет советской выслуги лет, урезание образования на родном языке…
Более известный в народе ЕСПЧ — одна из структур Совета Европы (СЕ), куда Латвия входит с 1995-го года, на что ежегодно выделяет около 600 тысяч евро. Конкретно в этом году — 638 тысяч евро. За что мы платим и какие вопросы обсуждал Совет Европы?
- Ковид-кризис: нищих стало больше, богатые разбогатели - что делать?
- Ковид-паспорта: выездные визы времен ЕС — это равноправие?
- Испания: сепаратизм наказуем или свобода политубеждениям?
- Беларусь: пиратство, концлагерь в центре Европы или «все так делают»?
- Азербайджан-Армения: свободу военнопленным и/или долой минные поля?
- Венгрия: ЛГБТ после 18 лет и права венгерскому языку в Украине — так?
А также
- свобода прессы и право знать
- новая волна миграции
- влияние пандемии на права детей
- участие женщин в принятии политических и общественных решений
- политика работы с диаспорами
- афрофобия в Европе
- судьба крымских татар
Подробности баталий на эти темы - читать ниже.