Страсти накалены. Армяне - азербайджанцы. Европа — режим Лукашенко. Украина — Россия. Венгрия — Украина. Испания — каталонские сепаратисты. Консерваторы — либералы. Пол — гендер. Разбогатевшие — обнищавшие. Приграничные страны — беженцы. Привитые — антиваксеры. Коронавирус — дети. Большинство — меньшинство… Delfi понаблюдал за тем, как бьются за европейские ценности на июньской Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Готов идти вплоть до Европейского суда по правам человека!" — грозятся униженные и обиженные представители организаций и отдельные люди, которые на родине справедливости не ждут. Например, именно на ЕСПЧ, а не на суд Сатверсме, часто уповают латвийские защитники прав нацменьшинств, направляя в Страсбург жалобы на ущемления в использовании языка, отказ в гражданстве, смену имени, недоучет советской выслуги лет, урезание образования на родном языке…

Более известный в народе ЕСПЧ — одна из структур Совета Европы (СЕ), куда Латвия входит с 1995-го года, на что ежегодно выделяет около 600 тысяч евро. Конкретно в этом году — 638 тысяч евро. За что мы платим и какие вопросы обсуждал Совет Европы?

  • Ковид-кризис: нищих стало больше, богатые разбогатели - что делать?
  • Ковид-паспорта: выездные визы времен ЕС — это равноправие?
  • Испания: сепаратизм наказуем или свобода политубеждениям?
  • Беларусь: пиратство, концлагерь в центре Европы или  «все так делают»?
  • Азербайджан-Армения: свободу военнопленным и/или долой минные поля?
  • Венгрия: ЛГБТ после 18 лет и права венгерскому языку в Украине — так? 

А также

  • свобода прессы и право знать
  • новая волна миграции 
  • влияние пандемии на права детей 
  • участие женщин в принятии политических и общественных решений
  • политика работы с диаспорами
  • афрофобия в Европе
  • судьба крымских татар 

Подробности баталий на эти темы - читать ниже.

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