Как получается, что мы живем не как хотим мы, а как того желают дергающие нас за ниточки кукловоды? Почему упорно чистим на видных местах, заметая грязь в темные углы? Какие ценности ценнее — западные или восточные? У кого вкуснее кофе — у латышей или русских? За что стоит вызывать на дуэль? Портал Delfi поговорил о самом волнующем с актрисой и режиссером Резией Калныней, чью постановку "Драгоценные камушки жизни" можно увидеть 24 июля в Малом зале Рижского русского театра.

…Мама 7-летнего мальчика пытается покончить с собой. В ответ он начинает составлять список вещей, ради которых ей стоит жить. А через какое-то время и ему. А скоро уже все вокруг начинают размышлять на тему, так ради чего, собственно, нас собрали в этом непростом и безумном мире…

Зрителям, которые в начале марта попали на премьеру поставленного Резией Калныней спектакля "Драгоценные камушки жизни" в Малом зале Рижского русского театра, очень повезло. Лучшей эмоциональной подпитки для закрытых в изоляции людей не придумаешь. Свой набор волшебных камушков есть и у Резии.

Одна из самых титулованных и востребованных театральных и киноактрис своего поколения, дочка композитора Иманта Калныньша и актрисы Национального театра Хелги Данцберги, свой режиссерский путь начала 15 лет назад с латвийских сцен. Потом, вместе с мужем дирижером Айнаром Рубикисом, за три года работы в Новосибирском театре оперы и балета поставила несколько серьезных проектов, один из которых — "Месса" Леонарда Бернстайна — получил высшую театральную награду России "Золотая маска".

В этом году Резия успешно покорила и русскоязычное культурное пространство Латвии, признавшись ему в самых теплых чувствах: "Мне кажется, что именно русский менталитет и русский зритель являются теми, кто свободно чувствует, свободно любит, свободно плачет, не лицемерит и прямо реагирует". И в такой откровенности — вся Резия. Она искренне не любит, когда сомнительные вещи и явления прячут по углам, а чистота и красота — лишь напоказ.

- Как пережили карантин? Что для вас стало "драгоценными камушками", которые помогали и помогают в критические моменты?

- Карантин я пережила очень полезно. Я создала свой огородик — теперь у меня растут свои огурцы, черри-помидорки, розы и горошки. Все это очень успокоило. Как и работа в Русском театре. До этого в сезоне было много перемен, негатива и рассеянной в воздухе агрессии. А тут я ощутила такое спокойствие, радость, почти домашний уют и очень уважительное отношение друг к другу — все хорошие качества, которые, на мой взгляд, должны присутствовать в работе между людьми…

Как ни странно, кризис дал мне невероятное внутреннее спокойствие, возможность вернуться к себе и понимание, насколько я себя потеряла во всех предложениях социума. За это время я многое поняла про то, чего хочу и чего не хочу, как хочу жить и как не хочу. Конечно, есть очень замкнутые люди, которым достаточно самих себя — они по своей природе не настолько зависимы от того, как чувствует себя их окружение…

- А вы из каких?

- Я из тех, кто очень чувствителен, кто хочет, чтобы всем вокруг было хорошо, чтобы ты всем вокруг я нравилась, чтобы все видели, какая я замечательная… Но теперь поняла, что готова многим жертвовать за свою свободу и независимость от мнения других, их ожиданий к моей персоне. Раньше меня связывало то, что долгое время я была как кукла, марионетка, которую карабасы-барабасы дергают за ниточки в своем театре. Это был мой выбор. Я просто не знала, что можно думать своей головой, видеть своими глазами и идти своим путем.