К 85-летнему юбилею Раймонда Паулса портал Delfi публикует 85 сочных и емких цитат из интервью разных лет, в которых музыкант сам рассказывает о своей жизни — с рождения в семье стеклодува и вышивальщицы жемчугом и до сегодняшних мрачных пандемийных времен, не лишивших Маэстро ироничного взгляда на мир и не притормозивших музыкальных поисков.

"Про Паулса надо писать не то, что он говорит, а то что он хотел сказать", — настаивает верная спутница жизни и муза Маэстро Лана Паулс. Тем не менее любой журналист знает, что Раймонд Волдемарович — один из самых благодатных собеседников. Если Паулс не рассмешит хоть раз — это был не Паулс. Если при этом сам не останется совершенно серьезным — это тоже, скорей всего, не он.

В честь 85-летия Раймонда Паулса в эфире Латвийского радио (LR2) с 9 по 12 января звучат 85 часов музыки композитора подряд. И это далеко не все, что он написал за свою жизнь. В разное время и по разным поводам мне посчастливилось общаться с Паулсом не меньше десятка раз. Вместе мы писали его биографию для российской музыкальной энциклопедии. А как-то интервью прошлось брать даже в душевой комнате Arena Rīga — не нашлось более подходящего тихого места в перерыве юбилейного концерта Маэстро с оркестром.

Из этих цитат можно узнать про родных и близких, первые шаги в музыке, отношение к Родине и Риге, борьбу за свободу от алкоголя, участие в политике, видение национального вопроса, ностальгию по советским временам и секрет успеха при капитализме, банковский грабеж и криминальную историю с убийцей, скандал с Рижским ТЮЗом и феноменальный успех "алых роз", взгляд на жизнь и смерть, счастье и любовь. Большая часть цитат — из наших эпических, порой, очень неоднозначных, но непременно веселых бесед разных лет. Поскольку сохранилось далеко не все, некоторые цитаты — из интервью другим СМИ.

Детство



Про своих родителей (2010): "У меня была эта целостность — находиться и расти под крылом честных и порядочных родителей, у многих детей такого не было, они не могли безоговорочно полагаться на своих отца, мать, и мне их очень жаль. Пример моих родителей был для меня путеводной звездой, куда бы я ни шел и что бы я ни делал. Да, я делал всякие глупости, но когда я пытался вновь стать на ноги, мне это удавалось, потому что я знал, чтобы на моем месте сделал бы отец, поступила мать".

Про свое имя (2016): "У меня два имени — Раймонд Оярс. Родители ссорились, но в советское время не разрешали два имени, оставили имя Раймонд. Мама говорила, что в деревне всех быков Оярс звали. А сейчас я хочу опять менять имя на Оярса. Слишком много стало Раймондов в политике (В то время президентом был Раймон Вейонис, а министром обороны — Раймонд Бергманис, — прим. ред). И каждый день это имя где-то звучит. Хотел менять на Оярса. Но это же имя у моего друга Рубениса (Оярс Рубенис — руководитель Национального театра — прим. ред.). Так что тоже отпадает".

Про клички и псевдонимы (2016): "Есть имена, которые очень сложно выговаривать, а в школе пацаны сразу обработают. Я в школе был "Mazais". Иногда сцена требует, если не звучит имя, если это оправдано, то почему бы не поменять. Всегда хочется, чтобы покороче было. Некоторые латышские фамилии вообще сложно выговаривать".

Про родной район Ильгюциемс (2008): "— Это был типичный рабочий район, но очень чистый и зеленый. Родители были счастливы, когда в 39-м году уезжавшие немцы, которых позвал Гитлер, продали нам недорого дом. Все наши соседи трудились на различных предприятиях: текстильная фабрика, стекольная, немецкий пивной завод…"