В середине февраля бьюти-мастер Соня Дагнере отправилась в Одессу и Киев на курсы по перманентному макияжу и ламинированию ресниц. В итоге четверо суток выбиралась из охваченной войной Украины — через бомбежки и стрельбу, мимо танков, БТР, толп беженцев, подорванных и брошенных машин… "Спасибо миру за то, что в 21 год я получила урок — нет ничего страшнее войны!" — уже выбравшись изо всех перипетий говорит Соня.

Начиналось путешествие совершенно мирно. Соня заранее купила билеты в Украину на 14 февраля — в Одессе ее ждала на обучение мастер перманентного макияжа Алена. "Лучшие бьюти-мастера работают в России, Беларуси и Украине. Западные им в подметки не годятся, — поясняет Соня. — На тот момент открыта для посещения была только Украина, где я уже раньше была и где мне очень нравилось".

Незадолго до отлета 12 февраля МИД Латвии призвал граждан вернуться на родину — говорили, что возможно нападение российских войск. Возникла даже дата начала войны — 16 февраля. "Я принялась всех обзванивать, как быть? — вспоминает Соня. — Но все так спокойно, даже с иронией отнеслись к моей тревоге. Киевский друг моего папы сказал: расслабься и не бери в голову — ничего не будет. Мастер Алена тоже успокоила: да у нас та война уже восемь лет идет! Киевские мастера по ламинированию ресниц, к которым я записалась на мини-курс 24 февраля, развеяли сомнения окончательно. Написали: да шо вы так волнуетесь, все хорошо, мы — люди привыкшие, надо фильтровать, шо пишут и просто жить! Им казалось, что этот призыв МИД — просто хайп".

14 февраля во время пересадки в киевском аэропорту "Жуляны" и потом в одесском никаких признаков грядущей катастрофы не наблюдалось. Вечером 23 февраля Соня вернулась в Киев — в аэропорту "Борисполь" тоже было спокойно. Ночевала в апартаментах в центре Киева. Заранее присмотрела место, куда пойти завтракать. А наутро была война…

"Ты спишь, а у вас там война началась…"



Вот как описывает Соня то, что ей довелось пережить.

"Я проснулась в 8 утра от звонка своего парня: "Ты спишь? А там война началась!" Увидела на телефоне эсэмэску от девушки, к которой собиралась идти на обучение: доброе утро, в связи с тем что Россия напала на Украину, мы вынуждены покинуть город — у нас 7-месячный ребенок, которого мы не можем подвергать опасности.

На тот момент я еще была удивительно спокойна — все казалось нереальным, как будто утренние новости прослушала и прочитала. Ведь вокруг — тишина: ни сирен, ни взрывов, ни криков. Выглянула в окно — просто двор. Решила срочно купить билет на самолет — ничего нет.