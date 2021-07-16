Прошедший июнь был самым жарким за вековую историю метеонаблюдений Латвии. То же самое произошло в Северной Америке и Африке. Канадский город Литтон поставил национальный температурный рекорд и на следующий день сгорел в лесном пожаре. В Кувейте на улицах плавятся автомобили. При этом Земля находится в солнечном цикле похолодания. Что происходит с погодой? Этот ад с нами навсегда? Начальник отдела климата и численного моделирования Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич объясняет, что происходит и чего ждать от погоды в будущем.

За 30 лет средняя температура воздуха в Латвии выросла на 0,7 градуса, а количество осадков увеличилось на 40 мм. Если темп не снизится, то изменения могут быть весьма драматичными, что повлияет на все сферы нашей жизни.

Эксперты считают, что увеличение количества "тропических ночей", когда температура воздуха не опускается ниже плюс 20 градусов, крайне опасно для здоровья. Обычно во сне температура тела естественным образом падает — такое остывание крайне важно для организма. Жаркие ночи вызывают тепловой стресс, когда человек не может без кондиционера отдохнуть. Волны тепла особенно смертоносны, когда температура повышается резко. Большинство случаев тепловых ударов происходят в первых три дня тепловой волны, считают врачи — организм просто не успевает акклиматизироваться.

В интервью Delfi Светлана Анискевич ответила на такие вопросы:

Почему нам обещали прохладное и дождливое лето, но все пошло не так?

С чем связаны рекорды жары в Латвии, насколько они рекордны и стоит ли паниковать?

Откуда "взялись" 50 градусов в Канаде и 70 градусов в Кувейте? А где жарче всего?

Почему в жару вода в море ледяная?

Чем чревата аномальная жара для человека и человечества?

Что происходит с уровнем моря и пора ли в Риге строит дамбы?

Зимой снова будет мороз и снег или не надеяться?

Спасет ли нас от жары новая "зеленая политика" ЕС?

Если у нас все жарче и жарче, значит, где-то все холоднее?

Откуда ждать климатических беженцев?

- 14 мая портал Delfi опубликовал прогноз американской компании AccuWeather, которая предрекала, что летом в Южной Европе усилится жара, "волны" затронут Центральную Европу, но не дойдут до Северной. В странах Балтии, Скандинавии и Польше обещали "прохладное и дождливое лето". Что пошло не так?

- Сложно комментировать информацию коллег с другого континента. Конкретно эта кампания нацелена на Америку. Насчет нашего региона их долгосрочные прогнозы не раз подвергались критике и были, скажем мягко, не самыми точными. Для долгосрочных прогнозов мы чаще используем информацию Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Хоть и они в этот раз не прогнозировали такую жару, какую мы наблюдали, прогнозы все же склонялись в сторону более теплых, чем обычно, условий.

В целом, делать прогнозы погоды — дело крайне неблагодарное, потому что сама погода — система достаточно хаотичная. К примеру, чтобы подготовить рядовой краткосрочный прогноз погоды для Европы, гигантский компьютер больше шести часов обрабатывает поступающие ему данные по математическим моделям, созданным на основе законов физики. И этот результат не точный, а рассчитан с определенной вероятностью. Чем долгосрочнее прогноз, тем больше его неточность.