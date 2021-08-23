Ровно 80 лет назад, 23 августа 1941 года, газета Tēvija, выходившая на территории оккупированной нацистами Латвии, сообщила, что в Риге было создано еврейское гетто. "Жиды теперь полностью исключены из нашей общественной и хозяйственной жизни, и через некоторое время они будут находиться только в своем маленьком районе. После того, как часть города, населенная жидами, будем обнесена забором и полностью отделена от арийцев, жид в своих "владениях" сможет мошенничать и наживаться… только теперь на своем соплеменнике, сколько его душа пожелает", — писала в антисемитской публикации Tēvija. Создание гетто было лишь одним из шагов на пути к истреблению латвийских евреев.

"Это была первая ночь после вторжения немцев в Ригу в июле 1941 года. Ночью в нашу квартиру вломились вооруженные мужчины, латыши. Вместе с ними был немецкий унтер-офицер. Всех нас выстроили вдоль стены. Хорошо, что мы не были голыми, а в пижамах и ночных рубашках. Они искали оружие, а в конце порылись в ящике с бельем и забрали шелковое нижнее белье. Этот немец, который был с ними, рассматривал нашу библиотеку и внезапно спросил, есть ли у нас "Knaurs Lexikon". Это была одна из самых популярных немецких энциклопедий. Мы ответили, что есть. Тогда он переспросил, есть ли у нас издание, выпущенное до 1933 года, до того, как Гитлер пришел к власти. Мы обрадовались, что он может быть антифашистом, и дали ему эту книгу. Он положил ее в карман, посмотрел на портативную пишущую машинку, взял ее со стола и ушел. Моя сестра внезапно сказала ему — она принадлежит нам, это наше имущество. Как наивно. Немец обернулся, удивленно посмотрел на нас и ответил: вам больше никогда ничего не понадобится", — вспоминает начало оккупации историк и основатель музея "Евреи в Латвии" Маргер Вестерман. Вскоре он оказался в Рижском гетто и единственный из всей семьи пережил холокост.