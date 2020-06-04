Мы теперь как ликвидаторы из сериала "Чернобыль". Пандемия Covid-19: реальные истории латвийских врачей

В середине апреля Андрейс Эрглис и глава ассоциации врачей Петерис Апенис выступили с призывом властям, чтобы восстановить возможность занятий спортом. "Я это сделал, чтобы растрясти и оживить людей, их мышление, — поясняет кардиолог. — И это произошло. Конечно, я понимал и опасения эпидемиологов — на них легла ненормальная ответственность за жизнь, здоровье и экономику всей страны. Сейчас снова можно заниматься спортом с семи лет. Моему внуку 6 лет — он очень сожалеет, что не может пойти на свою тренировку. Но с 9 июня все пойдет вперед".

На будущее Эрглис считает, что Латвии необходимо создать некий единый Штаб гражданской защиты — координационный Совет, который полностью контролирует ситуацию. "Если в какой-то больнице начинается вспышка, должно быть заранее известно, кто куда направляется, — считает кардиолог. — Почти как на войне, чего не дай бог, конечно. Штаб нужен не когда "жареный петух клюнул", а сейчас. Совершенно ясно, что надо основательно перестраивать больницу Страдиня. Сейчас она крайне неудобна, чтобы разделить все потоки, чтобы проводить дистанцирование, слишком много пациентов в одной палате.

Также осенью обязательно нужна массовая вакцинация от гриппа — хотя бы населения 65+ — это гораздо дешевле, чем потом устранять последствия. У нас прививается около 8%, а надо 75%. Это сбережет ресурсы медиков на случай второй волны коронавируса. Тогда и Covid-19 можно будет достаточно быстро ловить и госпитализировать, пока не добавилась бактериальная компонента".

Эрглис считает, что рано или поздно все вернется на круги своя: "Конечно, мы постараемся все улучшить, поймем, что каждому нужно личное пространство, что больницы надо привести в порядок, но в целом человеческая природа такая, что он очень быстро забывает о плохом. Была чума, испанка, войны, но все прошло и забыто. Природа не меняется, про это только политики говорят".

Эндокринолог: "2 евро за 40-минутную консультацию — это как?"





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Одним из главных факторов риска при Covid-19 считается диабет, что сделало консультации эндокринологов одними из самых востребованных в период коронавируса. По счастью, именно в этой сфере многие консультации удалось быстро перевести в удаленный доступ. Как рассказала эндокринолог Елизавета Соколовская, телефон отлично работал для хронических пациентов. Анализы можно было сделать в ближайшей лаборатории, результаты посмотреть в системе, выписать э-рецепты и оставить в карточке направления на следующие анализы — увы, в электронной форме это пока не делается.

"Моим пациентам было очень приятно, что доктор звонит им сам — они к этому заранее готовились, — рассказала Елизавета. — Такой вид общения для хроников и повторных консультаций можно сохранить. Проблемнее было с пациентами, которые собирались на первый прием. Для талона от NVD нужен оригинал направления от семейного доктора — электронных заменителей нет. В портале doconline практикует частная медицина — там нельзя заполнить нужные государству отчетные документы, а процентов 70-80% моих пациентов — по госквотам. Оценить состояние неизвестного тебе пациента по телефону в принципе трудно. Если простая проблема, а человек ответственный реально лишь что-то начать".

Доктор Соколовская обращает внимание, что удаленное общение занимает у специалиста даже больше времени, чтобы во всем разобраться. "Непонятно, почему NVD решила оплачивать такие консультации вдвое ниже. Говорили, что государство всем поможет, а в итоге — какое-то оскорбление. Это не только мое мнение. Коллега, которая принципиально работает только по госквотам, считая, что медицина должна быть доступной всем, в день зарплаты чуть не заплакала — после выплаты всех налогов у нее на руках осталось по два евро за удаленную консультацию — за 40 минут напряженной работы". (Доктор пояснила, что за телефонную консультацию государство платит 11.90 евро, врач 60% отдает медцентру, из оставшихся 4,7 евро надо еще оплатить все налоги).

Сейчас на прием приходят отложенные с марта пациенты с усилившимися хроническими проблемами. Очереди к эндокринологам и раньше были не меньше трех месяцев, а теперь вырастут. Иногда, в случае необходимости, приходится принимать сверх квот. Недостатка в масках доктор не испытала. Привыкла оперативно протирать кабинет дезинфицирующими салфетками и все время проветривать. "Никто из моих пациентов не сообщал о заражении — очень этому рада. Но думаю неявно многие из нас уже переболели, особенно те, что зимой ездил за границу".

Стоматолог: "Мы теперь как ликвидаторы из сериала "Чернобыль"



Подавляющее большинство стоматологов в чрезвычайной ситуации ушли в простой и отпуска. Гигиенисты перестали работать 27 марта и вернулись 14 мая, ортодонты оказывали ограниченные услуги, лишь некоторые стоматологи принимали "острых" пациентов. Руководитель отделения стоматологии Первой городской больницы зубной врач Майя Дриксне рассказала: "Были коллеги, кто испугался, сказали, что работать не будут. Но у нас и без Сovid всегда хватало рисков, даже с самыми серьезными средствами защиты — гепатиты, ВИЧ, грипп… Мы сами выбрали такую профессию. Все отделение было закрыто на шесть дней, мы все взяли отпуска и одновременно заказали все, что надо, после чего постепенно возобновили работу". И сразу появилось много взрослых пациентов из закрытых практик.

Сейчас в стоматологии есть все необходимое — одноразовые халаты, шапочки, вместо масок — респираторы. Пациентов принимают только по записи, даже к хирургу. Между пациентами больше пауза, проветриваются. Дезинфекция всегда была. Увы, пациентами такие повышенные меры безопасности обойдутся недешево — плюс 9,50 евро к каждому визиту. "Первая больница — большое медучреждение, где половина услуг оплачиваемы государством, — говорит Дриксне. — Но от государства была одна поставка груза с респираторами. Да, на большое учреждение закупки получаются дешевле, но все равно все очень подорожало". По словам Дриксне, детей впечатляет новое обмундирование зубных: "Мы стали похожи на ликвидаторов из фильма "Чернобыль", нас сразу воспринимают серьезнее".

Одной из важных проблем Дриксне назвала ситуацию с молодыми людьми, которым во время чрезвычайной ситуации исполнилось 18 лет. До этого возраста стоматологию оплачивает государство, но в чрезвычайной ситуации многие не успели использовать свой шанс. Сейчас идут переговоры с Национальной службой здравоохранения, чтобы продлить сроки. Также Дриксне надеется, что государство найдет возможность покрыть хотя бы часть затрат на индивидуальные защитные средства.

Онколог: "Можно ждать бума пациентов"





Foto: LETA

Несмотря на то что во время чрезвычайной ситуации для пациентов с реальными подозрениями на рак ограничений не было, сейчас онкологи столкнулись с уменьшением числа посетителей. Так отразилось затруднение доступа к обследованиям и семейным врачам, считает президент Латвийской ассоциации онкологов Янис Эглитис. Работы стало меньше как в хирургии, так и в "зеленом коридоре" — только на прошлой неделе запись начала пополняться новыми первичными пациентами.

"За помощью обращались пациенты с такими онкологическими заболеваниями, которые, например, вызывают нарушения пищеварения и другой существенный дискомфорт, — уточнил Эглитис. — Там же, где проявления болезни не такие сильные и не так ухудшают общее самочувствие, например, новообразования на коже или опухоли в груди, поток пациентов снизился". Ко всему прочему временно была остановлена госпрограмма скрининга, которая приводят некоторых пациентов в онкологию".

В химиотерапии и лучевой терапии наблюдалось даже превышение плана. Ведь многие начали лечится до начала чрезвычайной ситуации. По мнению онколога, гипотетически после отмены всех ограничений можно ждать некоего бума онкологических пациентов, но обычно в летние месяцы все же наблюдается спад… Эглитис считает, что все действия властей в области медицины (в частности, онкологии) были адекватны, но поскольку перерыв в медицинских услугах все же ухудшает здоровье населения, в случае второй волны его лучше избежать — просто ввести более строгие правила оказания услуг.

ЛОР: "Лучше один раз увидеть ухо, чем десять раз про него услышать"



Среди самых рискованных специализаций оказались отоларингологи, многие из которых на пике пандемии отказались работать. Журналисту Delfi удалось (анонимно) поговорить с доктором, которая не работала очно только первые 10 дней (но и в это время вела бесплатные телефонные консультации), пока не достала респираторов и одноразовых защитных костюмов с фартуками, после чего возобновила прием "острых" пациентов.

"По телефону было возможно приглушить острую боль, выписав антибиотики, — рассказывает она. — Пациент присылал фото, например, уха. Что-то снаружи можно увидеть, но диагноз по этой картинке поставить трудно. Да и самому пациенту трудно объяснить, какая у него боль — ноющая, стреляющая, давящая… Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. За 10 дней таких проблем скопилось — мы возобновили прием. Сперва — острых. Потом и остальных. К примеру, сегодня пациент пришел — у него развилась опухоль в горле так, что уже не мог глотать, но терпел, думая, что прием не ведется".

В первые месяцы пациентов с больным горлом просили предварительно сделать тест на covid-19, сейчас, когда ситуация лучше, такого жесткого требования нет. В целом, по наблюдению ЛОРа, сейчас пациенты меньше болеют респираторными заболеваниями. Во-первых, это время года не сезон — пика ждут осенью. Во-вторых, все меньше обмениваются инфекциями. Раньше примерно половина пациентов были дети, после того, как они несколько месяцев провели дома, они почти не болеют простудными заболеваниями. Врач считает, что в ее сфере удаленные консультации больше подходят для чрезвычайной ситуации. Впрочем, электронная форма направлений сильно облегчает работу.

Дерматолог: "Не откладывайте новообразования на потом!"





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Для руководителя Derma Clinic Riga дерматолога Раймонда Карлса кризис начался на две недели раньше, чем у всех. Возвращаясь с профессионального конгресса в Москве, где он получил звание почетного члена Национального альянса дерматологов и косметологов, он узнал, что подлежит двухнедельной самоизоляции. Одновременно "под замок" попали и три врача клиники, вернувшиеся из командировок. Пришлось в режиме онлайн оперативно начинать перестройку работы клиники для ситуации "большого шухера".

"Кого можно было консультировать из дома, консультировал заочно, — рассказывает доктор Карлс. — Видеоконсультация хорошо подходит ко многим дерматологическим проблемам, но не так идеальна для диагностики новообразований. Дерматоскопию, к примеру, заочно не проведешь — я отправлял таких пациентов к коллегам. Когда же вышел приказ об остановке амбулаторной медицине, клинику пришлось законсервировать. Сейчас работу полностью возобновили, вернув в лист ожидания всех, кто пропустил визит в марте-апреле. Ведь у вовремя не "пойманного" новообразования последствия могут быть печальными. За первые недели работы пока никому диагноз меланомы не подтвердился — я рад. Возможно, что карантин уменьшит количество заболеваний передающихся половым путем, однако, радость отмены карантина может способствовать некоторой компенсации статистики".

По наблюдениям доктора Карла, на фоне стресса от неопределенности ситуации дерматологи уже сейчас видят обострение таких дерматологических заболеваний, как псориаз, нейродермит и других. Некоторые принимают свои кожные болячки за возможные проявления covid-инфекции — их надо успокаивать. Доктор призывает при любом подозрении человек не откладывать визита к врачу из-за боязни инфицироваться. В клинике приняты все меры безопасности, все сотрудники обеспечены масками, щитами, дезинфекцией. Время визита выросло, между пациентами — "окно". При этом визит подорожал всего на цену одной простой маски — ее можно принести и свою.

"У меня ощущение, что выпуск масок и санитайзеров стал настоящей золотой жилой для многих компаний, которые раньше к этому не имели никакого отношения. Цена простой хирургической маски подскочила в 30-50 раз. Мы получили определенное количество респираторов от национальной службы здоровья, но этого, конечно, недостаточно. Если стоимость защитных средств не снизится, визит в клинике подорожает".

По мнению доктора, популярность видеоконсультаций в его сфере вырастет, особенно среди молодых людей и тех, кто живет не в Риге.

Гинеколог: "Могут быть перебои с поставками контрацепции"





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Частнопрактикующий гинеколог Наталья Калашникова отмечает, что во время чрезвычайной ситуации главными пациентами были беременные. И даже с ними приходилось чаще работать дистанционно.

"Очный прием наши врачи вели по одному дню в неделю — то есть всего три дня. Поначалу было напряженно со средствами индивидуальной защиты. Сейчас я сама работаю три дня в неделю. Медсестра и регистратор пока на пособие по простою, так что все делаем сами — из-за оформления документацию уходит в полтора раза больше времени. В частной практике небольшая приемная — безопасно в приемной могут разместиться всего двое. Но цен поднимать не планирую — понимаю, что люди сейчас не смогут нормально зарабатывать Некоторым даже приходится оплачивать визит в рассрочку".

Калашникова тоже отмечает, что оплата консультаций по телефону — мизерная, треть или четверть от обычного тарифа, несмотря на то, что на нее уходит очень много времени. "Сперва мне казалось, что это удобно, но вскоре осознала, что звонки с утра до вечера не позволяют работать последовательно, постоянно отрывают от начатого дела. "Гораздо проще выйти на работу, назначив время приема. Но на приеме я не могу ответить на звонки, только за понедельник пропустила 27 звонков. Реальная очередь стала короче — люди реже обращаются, видимо, еще побаиваются. Плюс у меня было много пациентов, которые постоянно не живут в Латвии — они сейчас приехать не могут". Видеоконсультации, по мнению доктора, в сфере гинекологии — тоже не выход: "Мне надо заглянуть вовнутрь…"

По новым рекомендация Национальной службы здоровья, если у пациента нет симптомов респираторных заболеваний, можно работать и без маски, но Калашникова предпочитает перестраховаться. "Славу боги никто из моих пациенток не пострадал от Covid и никаких заболеваний не запустил. А все беременные строго соблюдали изоляцию, даже в магазин старались лишний раз не ходить. Как может отразиться Сovid-19 на беременности и состоянии ребенка, Калашникова рассуждать затрудняется. По счастью, в Латвии не было инфицированных рожениц. В описанных случаях других стран дети рождались здоровыми, но как может повлиять тяжелое течение болезни — токсины, стресс — неизвестно.

"Ученые в мире фанатические, вакцину изобретут. Я оптимист, — говорит Калашникова. — Конкретно я запланировала поездку зимой на лыжный курорт. Мне даже нравится, что сейчас не надо покупать модельных туфель и нарядов, а можно ходить в спортивной обуви и рациональной одежде. Не нравится, конечно, что нельзя также тесно, как прежде, общаться с друзьями. Сегодня у меня был разговор с представителями фармацевтической фирмы — предупредили, что могут возникнуть задержки с поставкой отдельных контрацептивов. Придется искать альтернативу".