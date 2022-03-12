Известный кинокритик Антон Долин отвечает на наше сообщение насчет интервью уже после семи утра. Накануне вечером он посетил рижский фестиваль документального кино Artdocfest. По словам Долина, он встает рано, потому что последние две недели почти не спит, постоянно следя за новостями. Он публично выразил свое несогласие с российским вторжением в Украину, озвучивая в том числе и причины своего отъезда. К посту на Facebook он прикрепил фотографию двери своей квартиры, на которой белой краской выведена буква Z. Это было за день до его отъезда из России.

Он один из тысяч россиян, которые покинули свой дом после начала войны в Украине. Большую часть пути Долин преодолел на поезде — вместе с ним уехала его жена, дети и собака. Поскольку воздушное сообщение закрыто, из России в направлении Европы можно уехать только по земле. По данным Al Jazeera, возможности беглецов ограничены: после почти полного закрытия европейского воздушного пространства для российских самолетов, вариантов осталось немного. Желающие уехать в Европу пересекают сухопутную границу с Финляндией или странами Балтии. Те, у кого нет европейских виз, едут в Грузию, Армению и Турцию, где сейчас растет количество российских диссидентов. Более состоятельные россияне переезжают в Объединенные Арабские Эмираты.

Каковы причины? "Главное событие одно — война России против Украины, все остальное — нюансы. В более глубоком смысле, это крах моего мировоззрения, моего взгляда на жизнь в России", — рассказывает Долин Delfi о причинах своего отъезда. Более того, по его мнению, во время агрессии любая конструктивная культурная деятельность теряет смысл. Долин является главным редактором журнала "Искусство кино", а также пишет для интернет-издания Meduza, где недавно опубликовал статью о санкциях против кинематографа.

"Я не могу просто сказать: да, моя страна бомбит мирные города, но я только что прочитал хорошую лекцию о кино, и, возможно, те, кто ее слушал, станут более хорошими людьми и больше не будут бомбить. Это нелепая логика", — поясняет он.