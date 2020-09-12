В Литве все плохо – но почему же в Латвии эпидемиологическая ситуация лучше? В последнее время этот вопрос все чаще появляется в заголовках литовских СМИ. Сложно поспорить с тем, что нам лучше удается справляться с распространением Covid-19 – об этом свидетельствуют данные о заболеваемости. По состоянию на 10 сентября в Литве было 1 070 заболевших, а в Латвии – 200.

Действительно ли Литва переживает вторую волну? Четкого ответа на этот вопрос нет, мнения разнятся. Но в одном политики и врачи сходятся – следует готовиться к тому, что ситуация ухудшится.

Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, DELFI побеседовал с профессором, директором литовского Центра по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), автором многочисленных книг Саулюсом Чаплинскасом. Следует отметить, что Чаплинскас – популярный политик, состоящий в литовской Социал-демократической партии; он является кандидатом на предстоящих октябрьских выборах в Сейм. А министр здравоохранения Аурелиус Верига, к которому косвенно обращены многие критические замечания Чаплинскаса, представляет Союз крестьян и зеленых, являющийся крупнейшим коалиционным партнером социал-демократов.