В воскресенье рижанка Арманда Лаздиня сделала прививку от Covid-19. В конце прошлой недели из СМИ она узнала о том, что у людей, которые относятся к ее группе риска (сениоры старше 60 лет), появилась возможность получить вакцину, поэтому в воскресенье с утра она с мужем неоднократно звонила на указанный номер вакцинации. Но неудачно. Так как Арманда каждый день подолгу гуляет, она решила дойти до Кипсалы и на месте выяснить, как обстоят дела.

Дойди до холла на Кипсале, она не увидела около него очереди. В самом здании очереди тоже не было, поэтому она поинтересовалась возможностью получить вакцину. На это ей радостно ответили: "Да, конечно!" Работники центра вакцинации вели себя приветливо, и у нее сложилось впечатление, что они рады каждому, кто пришел сделать прививку. Арманда осталась довольна, что ей удалось так быстро и простополучить вакцину.

Помогла Арманде не организация процесса вакцинации, а ее проактивная позиция. Ошибки, допущенные в праздничные выходные, похожи на те, что были допущены на начальном этапе процесса вакцинации, когда сениоров только начали прививать.

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