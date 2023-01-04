"Нас втянули в политическую мясорубку!" Дана Бйорк о расторжении контракта с Министерством культуры и планах

Противостояние анониму с обвинениями в нелояльности, судебные процессы и жесткая антивоенная позиция с призывом не выступать против русской культуры — весь год руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк вела свой бой. В итоге Министерство культуры не продлило с ней контракт. Но предложило стать кандидатом на должность заново. Как так получилось? Какие козыри есть на руках у Даны сегодня? Останется ли театр "русским"? Как будет развиваться латышская тема? Об этом Дана Бйорк рассказала в интервью порталу Delfi.

На пост директора Рижского русского театра им. М. Чехова молодая билингвальная актриса Дана Бйорк заступила в январе 2018 года, выдержав напряженный конкурс из пяти претендентов. Среди них были экс-глава Национальной оперы Андрейс Жагарс и нынешний глава Даугавпилсского театра Олег Шапошников. Бйорк тогда рекомендовал на должность и бывший руководитель театра — Эдуард Цеховал, а труппа поддержала подавляющим большинством.

Сама Дана Бйорк утверждает, что ее любовь к театру вообще родилась именно в Русской драме, когда латышская бабушка привела ее на спектакль по Блауманису "Грехи Трины", "чтобы обе крови и обе культуры во мне были заложены с одинаковой силой, чтобы я знала историю и культуру страны, и принимала ее, как свою".

Своей задачей директор поставила активно привлекать и латышских зрителей, но не за счет жертвы традициями старейшего русского театра за пределами России, а с помощью расширения репертуара, приглашения известных латышских режиссеров и использования разных площадок. Что и делала — театральные постановки давно вышли за пределы Старого города, а во время пандемии регулярно забредали в онлайн. Улучшались и финансовые показатели театра, доставшегося в "минусах".

Не сказать, чтобы все шло гладко. Два года назад сразу два уволенных из труппы актера — Данила Соловьев и Евгений Корнев — обратились в суд. Соловьев жаловался, что новая директор его выдавливала и вынудила подписать невыгодное соглашение… Дана обвинения не комментировала, сообщив, что во время судебного процесса это некорректно. "Могу лишь сказать, что театр работает на основе нормативных актов Латвийской Республики, трудовых договоров, а также всеобщих представлений об этике, коллегиальности и взаимоуважении".

В том же 2019 году Дана Бйорк сама дала повод для громкого обсуждения, написав открытое письмо после традиционной церемонии вручения главных театральных наград Латвии — "Ночи лицедеев". Она упрекала организаторов в том, что "в сценарии мероприятия не нашлось места для упоминания ее коллектива". Впрочем, по ее мнению, театр был забыт "вовсе не со злым умыслом и без намерения обидеть, а лишь потому, что в сознании организаторов не является частью латвийского театрального движения". С того времени ситуация очевидно улучшилась.

В прошлом году портал pietiek.com опубликовал "разоблачение" министра культуры Латвии. Якобы тот не доглядел за художественным руководителем театра Сергеем Голомазовым (в свое время приглашенным на должность именно Бйорк), который после 24 февраля продолжил преподавать в Российской Академии театрального искусства (РАТИ). Тогда в интервью Delfi худрук театра обстоятельно ответил на все вопросы. Его ответы удовлетворили и министерство культуры.

Свое решение не продлевать контракт с Даной Бйорк Министерство объяснило "рядом писем с жалобами на управление театром", в которых диреткора обвиняли в недостатке лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате и стиле управления. После того, как министерство приняло решение не продолжать рабочие отношения, туда поступили письма уже в поддержку Бйорк.

Заместитель госсекретаря Минкультуры Улдис Зариньш сообщил, что претензий к директору театра нет: министерство довольно управлением, художественные достижения великолепны, финансовые цели достигнуты. Нет оснований также считать, что Бйорк нелояльна латвийскому государству. С первого дня войны театр четко обозначил антивоенную позицию и озвучивал ее перед каждым показом. Одновременно призывая не выступать против русского языка и культуры как таковых.

Не продлив старый контракт, Министерство культуры пригласило Дану Бйорк подать заявку на новый конкурс — "это станет возможностью объективно оценить прежнюю работу, а потом начать все с чистого листа. Если окажется, что Дана наиболее подходящий кандидат, то она сможет продолжить работу".

- Как вы отреагировали на решение не продлевать с вами контракт?

- Я об этом узнала еще в начале декабря — первые эмоции были примерно как у вас сейчас. Впрочем, в какой-то мере я была к этому готова. Ведь с 24 февраля с периодичностью примерно раз в два месяца в министерство культуры и другие государственные надтеатральные структуры поступали анонимные письма с абсолютно лживой информацией о том, что я нелояльна государству, поддерживаю путинский режим и прочей ахинеей.