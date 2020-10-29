Президент Турции Реджеп Эрдоган подал заявление в прокуратуру Анкары против сатирического журнала Charlie Hebdo за карикатуру с насмешкой над его религиозностью. До этого Франция отозвала своего посла из Анкары, поскольку президент Эрдоган выразил публичные сомнения в психическом здоровье своего французского коллеги Эммануэля Макрона. Эрдоган ранее призвал лидеров ЕС сдержать "антиисламскую" деятельность Макрона. Delfi попробовал разобраться в причинах, которые привели к невиданному охлаждению между двумя крупными странами НАТО — Францией и Турцией.

Непосредственной причиной для дипломатического скандала стала реакция президента Макрона на события в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин: 16 сентября 18-летний парень обезглавил там школьного учителя Самюэля Пати. Поводом для преступления послужила демонстрация на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Данное событие еще раз высветило проблему радикализации некоторых мусульманских общин во Франции. Президент Макрон назвал случившиеся терактом, выступил за ограничение иностранного влияния на французских мусульман и сообщил о создании организации, которая поможет создать "просвещенный ислам". Кроме того, Макрон заявил, что Франция не откажется от права рисовать карикатуры на кого угодно, включая пророка Мухаммеда.

В мусульманском мире на заявления Макрона отреагировали достаточно бурно. В некоторых странах, вроде Кувейта и Иордании, даже начался бойкот французских товаров. Однако самым резкий совет Макрону — "лечить психические расстройства" — был озвучен главой Турции.

Наследник халифов

Турецкого президента давно подозревают в попытках вернуть Турции былую славу Османской империи, которая прекратила свое существование по итогам Первой мировой войны.