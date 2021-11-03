23 апреля 1981 года, в 9 часов утра, враги провели ядерную бомбардировку Латвии. Бомбы силой 50 килотонн были сброшены над акваторией Лиепайского порта, над улицами Айзпутес, Павилостас, Танку (теперь — бульвар 14 ноября) возле железнодорожного переезда. Во время взрыва пострадал каркас мартеновского цеха завода "Красный металлург", повреждены панели крыши, выбиты стекла, выведена из строя насосная станция. Рабочие мартеновского цеха собираются в подземном укрытии.

К счастью, это всего лишь записи о состоявшихся в 1981 году учениях, отчет о которых портал DELFI обнаружил в бункере на территории завода "Лиепайский металлург". С момента распада Советского Союза бункер не используется, все его оборудование и помещения оставались нетронутыми с 1989 года. Хотя подземное строение является уникальным свидетелем истории, владельцы бункера пока не собираются превращать его в туристическую достопримечательность и ждут заинтересованного предпринимателя, готового сделать что-нибудь со столь специфическим объектом.

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