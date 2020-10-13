Белорусские студенты могут учиться в вузах Латвии только за плату, и при средней зарплате до 500 долларов позволить себе это могут немногие. Литва и Польша объявили о готовности обучать бесплатно молодых людей из протестной Беларуси. Латвия поддерживает пока только на словах. Некоторые вузы взялись помочь студентам за свой счет, другие ждут инициативы от государства. Портал Delfi пообщался с двумя белорусскими студентами, которые уже учатся в Латвии, и узнал, как они себя чувствуют.

Это последняя статья из серии публикаций портала Delfi о белорусах в Латвии в свете развернувшихся после выборов политических событий. Раньше мы рассказали о белорусской диаспоре, беженцах и бизнесе.

В 2006 году министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс призвал латвийские вузы принять студентов из Беларуси, которых на родине исключили из учебных заведений по политическим мотивам. Государственные вузы ответили, что это нереально, ведь латвийское законодательство требует проводить обучение на государственном языке или официальных языках ЕС, но не больше пятой части объема. Cовет ректоров предлагал изменить законы так, чтобы вузы могли сами выбирать язык обучения — этого не случилось. В итоге Фонд Латвийского университета выделил одну стипендию под белорусского студента. И все.

Тем временем Польша поддерживает мятежников давно: чтобы отчисленные по политическим мотивам белорусские студенты могли продолжить обучение в соседней стране, была разработана программа Кастуся Калиновского. Сегодня в Польше учатся порядка семи тысяч молодых белорусов.

Недавно министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс подписал приказ о поддержке обучения белорусских граждан: государство оплатит полную стоимость высшего образования первого уровня и непрерывного образования для ста белорусских студентов в год, прошедших по конкурсу на негосударственные места в вузы Литвы. Если число белорусов, принятых в вузы, превысит сто, приоритет отдадут тем, у кого более высокий конкурсный балл.

Латвийское Министерство образования проводило опрос вузов о готовности помогать белорусским студентам. Но никаких решений на этот счет пока не принимало. Зато некоторые вузы сами проявили инициативу.

Вузы. Если Латвия поддерживает Беларусь, то пусть это будут не только слова

Портал Delfi опросил латвийские вузы, как они взаимодействуют с белорусскими студентами и идут ли навстречу.

Видземская высшая школа в августе объявила спецнабор студентов из Беларуси. Магистрантам предлагались англоязычные программы — "Стратегические коммуникации и управление" и "Виртуальная реальность и интеллектуальные технологии", а докторантам — "Моделирование социотехнических систем" и "Экономика и предпринимательство". Как рассказал Delfi ректор вуза Гатис Круминьш, интерес был таким высоким, что пришлось провести серьезный отбор кандидатов. Договоры на оплаченное вузом обучение подписали восемь граждан Беларуси, в том числе два докторанта. Сегодня они готовят документы для выезда в Латвию.