Не только украинцы. В Европе назревает новый миграционный кризис

Европу захлестнула новая волна миграционного кризиса. Ее масштабы уже достигли драматических показателей 2015 года, но европейские политики, озабоченные ростом цен на энергоресурсы и галопирующей инфляцией, в этот раз, кажется, предпочитают проблему не замечать. Последствия антимигрантских настроений влияют и на прием военных беженцев из Украины, которые сейчас бегут не только от бомбежек, но и угрозы блэкаута.

Дважды без дома

В женском туалете Южного вокзала Брюсселя пятилетняя Алиса моет в раковине куклу: "Дома, в Киеве, я купала ее в ванной, но потом у нас отключили воду и свет. А сейчас мы живем здесь, на вокзале!" Семья Алисы, как и сотни других украинских семей, приехавших в Бельгию в поисках временной защиты, оказалась в прямом смысле слова на улице. Центры приема беженцев, где им должны были предоставить ночлег, переполнены мигрантами из других стран. Да и чтобы просто зарегистрировать свой официальный статус, нужно выстоять огромную очередь.

По состоянию на конец октября в Бельгии было зарегистрировано 60 тысяч украинских беженцев. Согласно данным Eurostat, все последние месяцы число украинцев, прибывающих в страну и претендующих на временную защиту, последовательно снижалось. Если в первые месяцы после вторжения России в Украину Бельгия предоставляла ежемесячно по 25 тысяч статусов защиты украинцам и их семьям, то к сентябрю это число сократилось в десять раз — до 2170. Как и во всей Европе, наблюдалась тенденция по возвращению людей домой. Однако перебои с поставками электроэнергии и воды, возникшие в Украине осенью в результате российских ударов по энергоинфраструктуре, развернули человеческий поток на 180 градусов.

Жизнь на вокзале

Украинцы снова стали приезжать в Европу, и Бельгия остается востребованным направлением. У кого-то здесь уже живут родственники, кто-то польстился на щедрую социальную поддержку — объем ежемесячных выплат на семью может быть от 1100 до 1560 евро в месяц в зависимости от ее численности. Но все портит жилищный вопрос. В теории украинцы могут поселиться в бельгийской семье или социальном жилье. Федеральное агентство, занимающееся вопросами украинских беженцев (FEDASIL), должно помогать с поиском жилья или временного убежища. На практике — свободных койко-мест нет. При этом кризис с предоставлением жилья беженцам в Бельгии носит системный характер, и это уже стало предметом разбирательства в Европейском суде по правам человека.