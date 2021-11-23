В последнее время в центре внимания находится Великобритания, переживающая кризис из-за нехватки водителей грузовиков. По словам торговцев, это грозит проблемами не только с поставками бензина, но и рождественских подарков. В Европе и мире ситуация в этой сфере тоже обостряется — в странах Евросоюза начинает чувствоваться нехватка водителей. В Латвии, как признают предприниматели, эта проблема существует уже долго — молодежь не хочет выполнять тяжелую работу, однако кризиса можно избежать, если привлечь водителей из стран за пределами ЕС, а также открыть учебные центры для новых водителей.

Несмотря на то что пандемия Covid-19, как показывают данные о заболеваемости по всему миру, далека от завершения, благодаря процессу вакцинации экономическая активность стремительно восстанавливается. И это приводит к непредвиденным нагрузкам на глобальные цепочки поставок. Одно из звеньев — грузоперевозки товаров и продуктов питания во всем мире.

Как летом продемонстрировала Великобритания, в этой сфере ей уже давно приходится бороться с проблемами, которые пандемия обострила еще больше. По прогнозам экспертов и имеющимся данным, в ближайшие десять лет крупнейшие страны ЕС тоже прочувствуют этот кризис.

Это означает, что сроки доставки товаров увеличатся — это может повлиять на промышленность и другую предпринимательскую деятельность, а также создать неудобства для потребителей.

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