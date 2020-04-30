Не закрывая баров. Мировые СМИ и ВОЗ хвалят Латвию за то, как она справляется с Covid-19

"Латвия справляется с Covid-19 без жесткого локдауна или закрытия баров", "Как Латвия стала мировым лидером в борьбе с пандемией коронавируса", "Почему в Латвии меньше всего заболевших коронавирусом в регионе"… Статьи с такими заголовками в минувшие выходные облетели средства массовой информации разных стран мира. Политики страны не скрывают гордости за свои достижения. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Антон Мозалевский прокомментировал успехи Латвии и объяснил, что из них следует, если совсем рядом ситуация хуже (Литва и Эстония) или намного хуже (Беларусь).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

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Если мировой кризис 2008-2010 года начался для Латвии с публикаций о том, что не контролируемая правительством выдача кредитов погрузила экономику страны в самую глубокую яму, то в кризисе под названием Covid-19 государство на сегодня оказалось в лидерах контроля над ситуацией пандемии.

Ведущие британские средства массовой информации (например, The Telegraph и BBC) противопоставляют дальновидность латвийских политиков беспечности правительства Бориса Джонсона, балтийские соседи восторгаются тем, что без жестких локдаунов, закрытых магазинов и кафе, возможности дышать свежим воздухом без обязательного ношения защитных масок в общественных местах и на улице страна достигла самых мягких показателей по жертвам Covid-19.

"Латвия объявила о введении режима чрезвычайной ситуации еще 13 марта (на следующий день после того, как ВОЗ объявила пандемию — прим. Ред.), и согласно этому решению, в стране были запрещены массовые публичные мероприятия с участием более 200 человек. В то же самое время десятки тысяч людей [в Великобритании] приняли участие в конном фестивале в Челтнеме, несмотря на то, что первый случай заражения был выявлен в Великобритании 31 января. Проведение этого мероприятия способствовало распространению нового вируса", — сравнивает ситуацию в Латвии и Британии газета The Telegraph.

Через три дня Латвия закрыла границы. После 3 апреля ограничения на собрания людей превратились в формулу "2 на 2" (не больше двух человек или члены одного домохозяйства, расстояние — 2 метра), а вскоре штрафы за нарушение правил поднялись до 2000 евро. При этом людям можно гулять и перемещаться. В отличие от Литвы, при соблюдении дистанции ношение масок необязательно (на улицах их практически не видно), работает общественный транспорт, бары-рестораны (до десяти вечера), магазины (те, что не закрылись по экономическим причинам), кроме торговых центров по выходным — везде соблюдается дистанция. Открыты детсады (кроме тех, где были выявлены заразившиеся), понемногу начинают снимать ограничения на обследования медучреждения.

В то же время Великобритания, которая долгое время исповедовала тактику "создания коллективного иммунитета", жесткие ограничения ввела лишь с 23 марта. Выходить можно было только в магазин, на короткую пробежку-прогулку, по серьезной необходимости — в медучреждение и на работу.

В итоге на 29 апреля в Латвии зарегистрировано 849 диагнозов Covid-19 и 15 смертей, в больницы помещено 40 заболевших на 1,92 млн жителей. В то время как в соседних Эстонии (1666 зараженных и 50 смертей на 1,32 млн жителей) и Литве (1375 зараженных и 45 смертей на 2,79 млн жителей), закрывшихся на более жесткие локдауны, но совсем немного позже, показатели гораздо хуже.

Все решают медики, а не политики

В интервью британскому The Telegraph премьер-министр Кариньш так объясняет историю успеха Латвии в борьбе с коронавирусом: "Первый человек в нашей стране скончался 3 апреля. Возможно, одно из самых больших отличий заключается в том, что мы предприняли множество подготовительных шагов прежде, чем начали видеть, как люди стали уходить из жизни… Мы с самого начала следуем мнению эпидемиологов. Именно они дают нам советы, и мы их слушаем".

Его слова подтвердил в интервью на LR4 Юрий Перевощиков, который на вопрос, все ли Латвия правильно сделала или ей просто повезло, ответил: "Дело тут не в везении. Давайте опираться на данные. Наши ограничительные мероприятия были введены 12 марта. До того были только единичные случаи. Мы не ждали, пока заболеваемость поднимется, а действовали на опережение. И увидели четырехнедельный прирост случаев. Сегодняшние позитивные анализы — результат развития ситуации 2-3 недели назад. В странах, где ограничения ввели с опозданием, когда распространение было уже широко, как в Италии, картина совсем иная".

Глава общества врачей Илзе Айзсалниеце в интервью BBC подтверждает, что все было сделано вовремя, но также делает акцент на традиции общения в Латвии, которой всегда было свойственно дистанцирование людей: "Есть шутка: когда латвийцам сказали сохранять дистанцию 2 метра, они удивились, почему надо так близко подходить друг к другу. Тут сработали и наши традиции, почему заболевание не так быстро распространялось".

Не навредить психике граждан и экономике страны

В разговоре с BBC министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле смотрит на ситуацию с "осторожным оптимизмом" и поясняет, что также послужило мотивом для раннего внедрения мягких ограничений: "Если в один день все закрывается, и вы не можете даже выгулять собаку без доклада полиции, это отражается на общем психическом здоровье нации. Мы все время балансировали, чтобы меры были достаточно строги, но не чересчур строги.

"Латвийский ответ на коронавирусный кризис преимущественно был вдохновлен южноазиатскими странами, которые старались остановить вспышки тестированием и отслеживанием путей заражения, с другой стороны пытались не разрушить экономику тотальным локдауном", — объясняет "латвийский путь" литовский общественный портал lrt.lt. В качестве подтверждения приводится мнение главного инфекциониста Латвии Уги Думписа, по словам которого жесткий карантин нужен лишь в случае, если непонятно, кто болен, а кто нет, а больницы переполнены. И рассказывается о борьбе между Винькеле и министром внутренних дел Гиргенсом, сторонником более жестких мер.

Журналист lrt.lt восхищается тем, что внутренние границы Латвии с ЕС открыты. Возможность для поездок (по рабочей необходимости) сохраняется, в отличие от "драконовских мер Литвы и Эстонии", где нет значительного движения людей, за исключением репатриации граждан и грузового транспорта.

Эксперт ВОЗ: "Мы все в одной лодке!"

Foto: Егор Дубровский

"Глядя на цифры и результаты принятых мер, соглашусь, что латвийский ответ пандемии был сильным и эффективным, особенно в ограничении распространения инфекции, защите уязвимых слоев населения и готовности системы здравоохранения к возможно быстрому росту числа пациентов. Это проблема, с которой сталкиваются многие другие страны, включая некоторые соседние, — заявил Delfi сотрудник департамента инфекционных болезней Европейского регионального бюро ВОЗ Антон Мозалевский. — Я думаю, что официальные данные вполне адекватно отражают реальную ситуацию. Это подтверждает доступность тестирования в нашей стране, количество проведенных тестов и процент позитивных результатов.

Конечно, это новый вирус, и сейчас никто не может быть уверен, как он поведет себя впоследствии. Всегда есть риск, что ситуация станет хуже и даже выйдет из-под контроля, если сдерживающие меры будут отменены слишком быстро. Как сказал наш Региональный директор, доктор Ханс Клюге, это марафон, а не спринт: "Мы должны подготовиться к тому, что борьба со вспышкой вируса будет продолжаться". Хотелось бы верить, что Латвия и в дальнейшем будет сбалансировано действовать в этой чрезвычайной ситуации".

К спекуляциям на тему, что Латвии, возможно, просто повезло, Мозалевский относится скептически. "Я все же полностью согласен с доктором Перевощиковым и премьер-министром Кариньшем в том, что ключевую роль сыграла скоординированная и своевременная реакция всех ответственных институций и отзывчивость населения, — говорит Антон Мозалевский. — Я бы назвал подход Латвии общегосударственным. Возможно, это присущая жителям Латвии черта, что перед лицом опасности они объединяются. Мне было приятно наблюдать за коммуникацией латвийских экспертов: эпидемиологов, специалистов по инфекционным заболеваниям и представителей Минздрава — взвешенно, спокойно, аргументировано. Возможно, и это отчасти секрет успеха — иметь такую команду, ответственную за координацию мер на национальном уровне".

Foto: Егор Дубровский

В Латвии мало переболевших Covid-19, а следовательно, людей с иммунитетом против нового вируса, чем это чревато в дальнейшем? Сможет ли Латвия без опаски открывать границы?

Мозалевский называет тему коллективного иммунитета неоднозначной: "Как я уже говорил, это новый вирус, и априори каждый может быть уязвим. Есть данные, и это в принципе логично (хотя все еще требуется больше доказательств), что переболевшие Covid-19 люди должны выработать иммунитет на какой-то период. Но даже в странах, где было много смертельных исходов, доля людей, которые могли выработать иммунитет, сегодня не так велика, чтобы можно было говорить о коллективном иммунитете. Значит, всем нам придется приспособиться к "новой реальности" в течение некоторого времени. Возможно, пока не появится эффективной вакцины или лечения, или чего-то еще.

Степень ограничительных мер, вероятно, изменится. ВОЗ разработала и опубликовала план перехода и рекомендации по постепенному ослаблению ограничительных мер. Некоторые меры предосторожности — гигиена рук, дыхательный этикет, разной степени меры физического дистанцирования — скорей всего, станут частью нашей повседневной жизни на некоторое время. Я бы не сказал, что закрытие границ было самой важной частью мер. ВОЗ никогда не и рекомендовала закрывать границы — это было решением отдельных стран, которое иногда оправдывалось более политическими мотивами, чем научными данными".

Foto: Егор Дубровский

По мнению Мозалевского, у нас нет права, да и смысла судить ту или иную страну за то, как она реагировала на распространение инфекции. Единого решения для всех нет. "Соседняя Беларусь недавно вступила в новую стадию эпидемии и сейчас адаптирует свои меры, — рассказал он. — В начале апреля, по приглашению министерства здравоохранения Беларуси, ВОЗ направила миссию в эту страну чтобы понять, какие меры реагирования предпринимаются, и дать рекомендации по необходимым действиям.

Не скрою, что с тревогой наблюдаю за быстрым ростом новых случаев уже после миссии ВОЗ. Сводный отчет опубликован на нашем сайте, но основной вывод таков: хотя Беларусь многое сделала для сдерживания инфекции и контроля, включая строгий надзор, расширение возможностей тестирования и готовность к госпитализации, но на новой стадии развития эпидемии стране необходимо ввести дополнительные меры, в частности, меры по физическому дистанцированию".

Как ситуация в Беларуси может повлиять на Латвию, где традиционно живет очень много этнических белорусов, крепко связанных с родиной? "Думаю, что эта вспышка показала: международное сотрудничество, как никогда, важно, — говорит Мозалевский. — Вчера генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос похвалил Латвию за решительные национальные меры по Covid-19 и важный вклад в глобальный ответ. Мы все в одной лодке. Солидарность — ключевой фактор".