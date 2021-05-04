Сергей Зубов — крайне противоречивая фигура в российском хоккее. В его карьере не было ни одного момента, по поводу которого у журналистов было бы единое мнение — такие оценки звучат в российских СМИ. Нет никаких сомнений насчет одного: игровой карьеры Зубова. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, стержень в обороне и атакующая машина, он был одним из лучших в этой игре. Теперь Сергей Зубов поднимется на капитанский мостик рижского "Динамо".

CV Сергея Зубова в костюме и лакированных туфлях не слишком выделяется на среднем фоне. Но на коньках и с клюшкой в руках он успел достичь таких высот, что без небольшого экскурса в историю не обойтись. Все-таки девяностые от нас все дальше!

Диспетчер с убийственным броском, под который лучше не ложиться. Человек, который не задумываясь "послал" сборную России, уехал из страны и поклялся больше туда не возвращаться. Игрок, карьера которого сенсационно расцвела в Нью-Йорке и так же сенсационно завершилась в Риге. И тренер, который в свое время освободил место для Олега Знарка и Леонида Береснева.

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