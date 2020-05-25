Немцы против немцев. Самый странный бой Второй мировой войны

75 лет назад, в начале мая 1945-го, в Европе закончилась Вторая мировая война. Берлин уже пал, последние бои шли лишь местами в Курземе, Чехии и Польше. 5 мая в Австрийских Альпах произошла одна из самых странных битв этой войны: горстка американцев и солдаты вермахта в первый и последний раз воевали плечом к плечу против общего врага — отрядов Waffen SS.

Замок Иттер и одноименный поселок расположены в Тироле — на западе Австрии, неподалеку от границы с Германией. Небольшое укрепление, находящееся на высоте более 660 метров над уровнем моря, с 13 века служило крепостью, затем неоднократно перестраивалось, а в начале ХХ века и вовсе стало гостиницей. В 1943 году замок заняли репрессивные органы нацистов, устроившие в нем филиал концлагеря Дахау для привелегированных французских заключенных.

Например, в мае 1945 года в замке находились под охраной один из лучших теннисистов Франции всех времен Жан Боротра, экс-премьеры страны Эдуар Даладье и Поль Рейно, командиры французской армии Морис Гюстав Гамелен и Максим Вейган, старшая сестра Шарля де Голля Мария Агнес и многие другие. Там же, вместе с этими представителями верхушки общества, находилось некоторое число и пленников из Восточной Европы — их задействовали в хозяйственных работах.

Под конец войны заключенные стали выражать недовольство тем, что в этом уголке Тироля по-прежнему правят бал нацисты, хотя Германия на тот момент уже капитулировала на нескольких фронтах. Начальник тюрьмы, офицер СС Себастьян Виммер уверял пленников, что их жизням ничто не угрожает, так как это "противоречило бы интересам послевоенной Германии", пишет в своей книге "Последний бой" (The Last Battle) историк Стивен Хардинг.

Виммерс даже планировал помочь организовать побег для высокопоставленных заключенных, но план не удался, так как в замок Иттер прибыл офицерский состав бегущих от войск союзников войск SS. В числе офицеров был и предпоследний начальник концлагеря Дахау Эдуард Вайтер, который в итоге совершил самоубийство 2 мая. Узнав о суициде Вайтера, Виммер сбежал из замка вместе с женой, а вскоре примеру коменданта последовали и охранники. К 4 мая заключенные в Иттер остались наедине с собой.

Foto: Iteras pils. Arhīva foto

Французы даже смогли собрать брошенное охраной оружие и начали составлять план, как связаться с армией США, которая на тот момент находилась уже примерно в 70 километрах от замка. Однако в окрестностях по-прежнему было дислоцировано значительное число лояльных нацистам сил, в том числе прикрепленные отряды 17-й панцергренадерской дивизии Waffen SS "Гец фон Берлихинген" (Götz von Berlichingen).

Бывшие пленники отправили на велосипедах двух посыльных, один из них сумел добраться до американцев в Инсбруке и сообщил, что люди в замке Иттер умоляют прийти к ним на помощь и изгнать нацистов из окрестностей. Армия США согласилась освободить замок, однако на полпути к Иттер попала в серьезное боестолкновение, после чего было решено отступить.

Второй гонец, чех Андрей Кробот, которого нацисты держали в качестве тюремного повара, добрался до города Вергль, где базировались бывшие солдаты вермахта под руководством майора Йозефа Гангля, присоединившегося на тот момент к антинацистскому движению сопротивления Австрии. Его подразделение охраняло жителей Вергля от зверств недавних "братьев по оружию" вермахта — бойцов Waffen SS. В хаосе стремительно идущей к своему логическому завершению войны идеологически настроенные представители Waffen SS начали устраивать расправы над теми местными немцами, которые с белым флагом ждали прибытия сил союзников.

И в тот же день в Вергль вступил разведотряд 12-й моторизированной дивизии армии США под командованием Джона Ли. Гангль и Ли, выяснив детали сложившейся возле Иттер ситуации, приняли решение совместно выступить и защитить обитателей замка.

Foto: Majors Josefs Gangls. Arhīva foto

Ли оставил на позициях в Вергле часть своих солдат, направившись к Иттер в сопровождении 14 американцев, десяти немецких солдат и одного танка M4 "Шерман". Когда этот отряд прибыл в замок, бывшие заключенные выразили удивление тем, что "спасатели" прибыли столь малочисленной группой. Эдуард Даладье в своих воспоминаниях писал, что капитан Ли и майор Гангль были полными противоположностями. "Гангль был вежливым и вел себя с почтением, тогда как Ли был грубоват и по виду, и манерами. Если Ли — отражение внешней политики США, то Европу после войны ждут трудные времена", — подчеркивал бывший премьер Франции.

Оказавшись на месте, капитан Ли был вынужден признать, что столь малыми силами защитить замок будет трудно, поэтому он поставил свой единственный танк возле ворот, а солдатам приказал спрятаться за стенами. К защитникам присоединились сами заключенные с оружием в руках, а также, что интересно, и офицер СС Курт Зигфрид Шрадер, который не сумел своевременно покинуть эти места из-за своих ран.

Бой начался утром 5 мая. Примерно 150 солдат дивизии Waffen SS "Гец фон Берлихинген" атаковали Иттер. Им был дан приказ уничтожить всех заключенных в замке. Первым делом был подбит танк американцев, а затем завязалась плотная перестрелка с применением пулеметов, продолжавшаяся добрую половину дня. Когда боеприпасы защитников стали подходить к концу, один из защищавших замок солдатов вермахта неожиданно дезертировал. Прибыв на позицию Waffen SS, он рассказал, что в действительности Иттер защищает лишь горстка бойцов.

При этом, как вспоминал затем капитан Ли, представители французской элиты в момент боя прогуливались по внутреннему дворику замка и даже фотографировались. Майору Ганглю такая беспечность со стороны тех, кого он защищал, стоила жизни: когда бывший премьер Франции Поль Рено неосторожно выглядывал из-за стен замка, пытаясь разглядеть детали боя, Гангль бросился его спасать и получил пулю снайпера.

Преимущество представителей Waffen SS в численности и огневой мощи оказалось столь значительным, что капитан Ли отдал своим людям приказ оставить позиции возле стен и укрыться в массивной башне замка.

Foto: Arhīva foto

Но не все именитые французы оказались столь безучастными: теннисист Жан Боротр, видя, что союзники проигрывают сражение, вызвался бегом отправиться в Вергль, чтобы сообщить дислоцированным там американским частям о происходящем в Иттер. В итоге ему это удалось: узнав о том, что разведотряд Ли находится в бедственном положении, 12-я моторизованная дивизия немедленно направила подкрепление. К 16:00 5 мая новые силы американцев прибыли к замку, где разгромили отряд Waffen SS, взяв в плен порядка 100 участников нападения на Иттер. Самый странный бой Второй мировой войны закончился.

По завершении сражения под стражу были заключены не только атаковавшие немецкие солдаты, но и те, кто сражался вместе с американцами. Впрочем, за участие в защите замка в плену им пришлось находиться значительно меньше, чем своим противникам из Waffen SS.

Заключенные из замка Иттер уже 10 мая прибыли в освобожденный Париж. По окончании войны одна из улиц в Вергле была названа именем погибшего майора Йозефа Гангля. В Австрии его считают национальным героем.

Замок Иттер после Второй мировой войны был превращен в гостиницу класса "люкс", однако бизнес прогорел в 80-х годах прошлого века. Сейчас замок принадлежит некоему частному лицу и закрыт для посещений.