В прошлом году профессор Латвийского университета историк Эрикс Екабсонс опубликовал исследование "Борьба за независимость Латвии 1918-1920 гг.: преступления своих солдат". В исследовании освещены противоречивые темы, о которых во время Первой Латвийской республики громко говорить было не принято. До сих пор оно было опубликовано только в научной прессе и широкой огласки не получило. В беседе с Delfi Эрикс Екабсонс объясняет, насколько латвийские историки продвинулись в изучении Борьбы за независимость, о каких значимых событиях в ее контексте мы не знаем и как оценивать преступления, совершенные своими солдатами в это время.

После восстановления независимости Латвии не было написано всеобъемлющего исследования по истории Борьбы за независимость?

Нет. Я считаю, что время для этого еще не пришло. Возможно, оно придет лет через пять. Когда можно написать всеобъемлющую историю? Когда все исследовано, все важные, существенные вопросы известны. На данный момент мы изучили, наверное, три пятых из того, что нужно исследовать. Сделано уже очень многое. За это нужно благодарить историков и столетие Латвии, которое очень способствовало изучению истории.