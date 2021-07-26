В середине июля рижское "Динамо" начало подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. На протяжении семи лет рижан не могут пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина, а по итогам прошлого чемпионата КХЛ даже установили антирекорд лиги по количеству набранных очков. Не удивительно, что весной в руководстве команды произошли очередные изменения.

Главным тренером назначен российский специалист Сергей Зубов, а комплектация состава доверена Эдгару Бунцису и Гунтару Пасте. В преддверии 14-го сезона КХЛ в Риге подписали 13 легионеров.

Хаос последних нескольких лет, когда летом команда пребывала в неизвестности, а комплектация состава велась в самый последний момент (или с ней просто запаздывали), по ходу чемпионата КХЛ неизменно приводил к провалу. Теперь в клубе стараются сделать все возможное, чтобы не повторить свой же печальный опыт. Поэтому еще в начале июля тему комплектации, в принципе, можно считать закрытой.

Финны, шведы, канадцы, чехи, а также уже знакомые рижской публике россиянин и литовец — национальный состав легионеров в "Динамо" довольно обширен, но вполне традиционен. Некоторые имеют за плечами опыт НХЛ, другие проявили себя в северных европейских лигах. Портал DELFI создал небольшой портрет легионерской бригады "Динамо" в предстоящем сезоне, тех хоккеистов, от игры которых будет напрямую зависеть, сможет ли команда, наконец, выбраться из подвала турнирной таблицы КХЛ и побороться за плей-офф.

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