Калнциемс — небольшой поселок в 25 километрах от Елгавы, стоящий на берегу Лиелупе. Вскоре в поселке может начать функционировать завод по переработке старых аккумуляторов. Планируется, что здесь будут перерабатывать 15 тысяч тонн свинцовых аккумуляторов в год. Местные жители активно выступают против этой идеи, поскольку производство опасное, но у предпринимателей все документы на руках и победа в суде. Если Государственная служба окружающей среды выдаст разрешение на работу до 17 июля, то завод запустят в начале следующего года.

К DELFI обратилась депутат Елгавской краевой думы Ирина Долгова ("Согласие") — вместе с единомышленниками она хочет привлечь внимание общественности к строительству в Калнциемсе завода по переработке аккумуляторов, которым занимается предприятие EcoLead (бывшее East-West Finances).

Жители беспокоятся, что место, выбранное для строительства — центр поселка — не предназначено для осуществления деятельности завода: рядом находятся жилые дома, школы и детские сады. К тому же, жители волнуются из-за того, как деятельность завода повлияет на их здоровье и загрязнение Лиелупе.

Разногласия между предприятием и активистами длятся уже несколько лет. Жителям не удалось опротестовать разрешение Елгавской краевой думы на строительство завода, выданное 28 января 2015 года. 21 декабря 2016 года такое же решение принял Административный окружной суд, а 7 мая 2018 года — и Верховный суд. Также суд признал, что информирование общественности о грядущем публичном обсуждении проекта было проведено в соответствии с требованиями нормативных актов. Инспекция здравоохранения дала заключение, согласно которому появление производства указанного типа не создаст угрозы загрязнения окружающей среды, если будут соблюдаться технологические требования и будут приняты необходимые меры предосторожности.