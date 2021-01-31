В январе мы рассказывали о том, как Брекзит повлиял на латвийских студентов; об империи Elkor — бизнесе, которому Александр Попов посвятил всю жизнь; беседовали с Анастасией Удаловой, новой совладелицей Dzintars, и Даной Рейзниеце-Озолой, которая предпочла политике ключевую должность в Международной шахматной федерации. Подробнее — в нашем ежемесячном дайджесте.

Двухэтажные квартиры и баня: что скрывают стены рижского дома, где жили советские художники?

Аскетичный на первый взгляд кирпичный дом на улице Агенскална, 29, вряд ли заставит случайного прохожего остановиться и задуматься, что в его стенах прячутся шикарные квартиры площадью 100 квадратных метров с четырехметровыми потолками, и что в подвале может оказаться финская баня. С крыши открывается фантастический вид на Даугаву и окрестности. Некогда в этом доме жили Александр Кублинский, Улдис Стабулниекс, Юрис Леяскалнс и многие другие люди из мира творчества.

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Притворялся больным, не хотел одеваться. Как судили нацистского преступника Виктора Арайса

Виктор-Бернхард Арайс (1910 — 1988) — единственный латыш, которому за участие в холокосте пришлось отвечать перед демократическим судом. Материалы судебного дела, которое велось более двух лет, теперь опубликованы в книге. Журналист тримды Карлис Штамерс присутствовал на всех заседаниях судебного процесса и фиксировал происходящее. Латвийские историки считают его записи уникальным историческим источником, который предлагает богатую информацию о холокосте в Латвии во время Второй мировой войны.

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Учеба в Британии: как Брекзит повлияет на латвийских студентов?

Подписанное в конце декабря соглашение о партнерстве Великобритании и Евросоюза после "Брекзита" принесло плохие новости выпускникам латвийских школ. Их шансы получить престижное образование в одном из британских вузов значительно уменьшились как в силу новых бюрократических требований, так и из-за резко возросшей цены. DELFI разобрался, какие изменения готовятся в сфере британского образования для иностранных студентов.

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Империя Elkor. История бизнеса Александра Попова, которому он посвятил жизнь

В конце 2020 года в возрасте 52 лет скончался основатель и владелец компании Elkor Александр Попов. "Империю" Elkor он начал строить еще в 1989 году, за многие годы попробовав себя в различных сферах торговли.

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Кипсальский монстр и другие. Пожизненные сроки: 10 громких дел за последние 10 лет

На конец декабря 2020 года в тюрьмах Латвии содержались 69 человек, отбывающих пожизненный срок за особо тяжкие преступления. Как отмечают в Министерстве юстиции, из них — 65 мужчин и одна женщина. Кроме того, еще трое уже осуждены на пожизненное заключение, однако приговор еще не вступил в силу.

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Пандемия кормит мою депрессию. Готова ли Латвия к скачку психических расстройств после Covid-19

Весну 2020 года 24-летняя Вероника практически безвылазно провела в рижской квартире. Она целыми днями спала, смотрела сериалы и удаленно работала копирайтером: сил и желания выходить на улицу не было, все дни слились в один. Вероника втайне радовалась, что весь мир стал жить по тем же правилам, что и она. Однако несколько месяцев спустя она все же обратилась к врачу — и клинический психолог поставил диагноз "биполярное расстройство первого типа".

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Ход королевы. От сериала и денег до мягкой силы Кремля: Дана Рейзниеце-Озола о политике и шахматах

Главной новостью первого рабочего дня 2021 года стал уход из Сейма экс-министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы — политике она предпочла ключевую должность в Международной шахматной федерации (FIDE), которую нередко называют "мягкой силой Кремля". Портал Delfi поговорил с Рейзниеце-Озолой о том, как она относится к таким подозрениям, какую роль в ее жизни играют шахматы, чего ждать от налоговой реформы и коронакризиса в Латвии, а также откуда у нее силы на четырех детей, мужа и ударные порции макарон.

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Каким будет новый Dzintars: интервью с Анастасией Удаловой

Эстонский концерн Skinest Group вложил в возрождение производителя косметики Dzintars более 6 млн евро, и это только начало, заявила в интервью Delfi совладелица SIA Dzintars Production Анастасия Удалова. В ближайшее время Dzintars Production сменит название на H.A. Brieger.

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Антирекорд простоя: как выживают арт-пространства Риги во время пандемии

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В феврале прошлого года вовсю готовился к открытию центр современного искусства Zuzeum, в Kaņepes kultūras centrs записывали подкасты и показывали документальное кино, а творческий квартал улицы Таллинас проводил вечеринки в стиле 80-х. Тогда было сложно представить, что совсем скоро арт-пространства будут простаивать. С начала первой волны пандемии прошел почти год, и мы встретились с представителями одной из самых пострадавших сфер, чтобы поговорить о том, как им удается выжить.

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Кашлял кровью в белорусской гостинице: долгий путь домой Максима Бонте

Максим Бонте — опытный путешественник из Латвии: он побывал уже в 156 странах. Накануне Рождества он вернулся из очередного путешествия, которое длилось несколько месяцев. Дорога домой была непростой и даже опасной — в Молдавии Максим заразился Covid-19 и, несмотря на его хорошую физическую форму, болезнь протекала тяжело. Единственный возможный путь домой, в Ригу, пролегал через Беларусь. И сейчас, спустя почти два месяца после заражения, Максим продолжает испытывать трудности с дыханием, у него обнаружили двустороннее воспаление легких, а тест на Covid-19 до сих пор дает положительный результат.

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