В параллельной вселенной, где нет пандемии, группа Prāta vētra сейчас, скорее всего, праздновала бы релиз нового альбома, а даты летних концертов уже давно были бы известны. И наше интервью, вероятно, состоялось бы очно. Но и удаленно, с прерывающейся время от времени связью, нам есть о чем поговорить. Недавно была издана увесистая книга-биография "Meklēt vienam otru" (на русском - "Brainstorm. Ты не один. От песочницы до стадиона", вышла новая песня и клип, а в октябре этого года на специально созданном сайте состоится премьера видеоальбома.

Мы поговорили с Ренарсом о жизни во время пандемии, самом дорогом клипе Prāta vētra и новой книге.

Начнем со стандартного для этого времени вопроса. Как вот уже больше года тебе живется с пандемией и ограничениями?

Думаю, как и все, я пережил очень разные чувства — от полнейшей неизвестности и страха до момента, когда понял, — да, жизнь продолжается и нужно хотя бы потихоньку продолжать заниматься своими делами, справляться с вызовом. И для музыкантов это, конечно, музицирование, написание песен. Хорошо, что мы можем это делать. Этим мы и занимаемся с прошлого лета, когда наша центральная творческая сила — Каспарс (Рога) — сказал: нужно делать! Интересно, что он сам начал создавать какие-то музыкальные фрагменты. Раньше он просто подключался на заключительной стадии, когда многое в музыкальном плане уже сформировано. Но в этот раз Каспарс пришел с очень инновационными идеями, которые нам понравились и увлекли нас, показались свежими и интересными. И вот на новом альбоме он — один из главных авторов песен. Потом Каспарс объединился с Повелом Олсоном, нашим шведским продюсером, и довел эти музыкальные кусочки до той стадии, когда остальные уже могли подключиться и каждый в своем доме записать или гитару, или синтезатор, а я — петь. И так, потихоньку, песня за песней, и родился альбом.