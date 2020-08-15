Почему процессы в Беларуси могут стать мини-репетицией российских выборов 2024 года? Зачем Путину нужен Лукашенко и во сколько обойдется помощь Кремля? Можно ли сравнить волнения в Беларуси с украинским Майданом? Боится ли Лукашенко западных санкций? Есть ли "кукловоды" у белорусской оппозиции? Чем могут закончиться протесты и что ждет их лидеров? О механизмах и спусковых крючках белорусских волнений порталу Delfi рассказал эксперт Московского центра Карнеги, заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков.

Беларусь сотрясают стихийные акции протеста против действующего президента страны. Вышедшие на улицы городов люди разных поколений не верят в официальные результаты выборов — что Александр Лукашенко собрал более 80% голосов. Лидеры оппозиции уже посажены или спасаются за рубежом. В частности, главный протестный кандидат Светлана Тихановская сейчас находится в Литве. В тюрьмах уже нет мест, а вышедшие из заключения демонстрируют кровавые следы побоев. Но протестующих не останавливают ни жесткие действия силовых структур, ни отсутствие конкретных планов и программ… Их главная цель — чтобы Лукашенко ушел из власти.

Максим Саморуков рассказывает, почему эта цель митингующих не совпадает с предпочтениями как России, так и Запада, несмотря на принятое вчера решение министров иностранных дел стран ЕС о введении новых санкций.

Почему Россия — за Лукашенко?



- Для начала можете объяснить, зачем России нужна Беларусь?

- В первую очередь затем, что в глубине геополитического подсознания российской правящей элиты Беларусь — самый короткий путь на Москву. Все события, которые ставили под угрозу существование России как государства — нашествия Наполеона, Гитлера — всегда шли через Беларусь. Ожидать, что в Кремле будут равнодушно смотреть в этом направлении — наивно. Это прямой путь на Москву, по которому не раз ходили. Это сильнее, чем Севастополь.

- В принципе, на границе с Россией и Западом есть также страны Балтии…

- Никто не спорит, что есть и другие пути, но через Беларусь — он большой и широкий, с историей. К тому же столько сил и денег вложено в попытки привязать Беларусь к России! Невозможно даже представить, чтобы сейчас решили все бросить из-за проблем с рейтингом Александра Григорьевича.

- Почему уход Лукашенко, который последнее время честит Россию на каждом углу, так невыгоден России?