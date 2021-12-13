Прошло почти два года с момента, как мир начал борьбу с пандемией Covid-19. За это время ученым удалось найти убедительные доказательства, что распространение вируса напрямую зависит от того, где и как живут люди, какой у них образ жизни и социальный статус. Delfi попробовал разобраться, как городская среда влияет на риск подхватить опасную инфекцию и что нужно делать городским властям и урбанистам, чтобы не допустить повторения нынешней эпидемии.



В академической литературе встречаются разные теории, объясняющие, как пандемия Covid-19 влияет на развитие городского пространства и экономики.

Одни исследователи придерживаются мнения, что пандемию нужно рассматривать как глобальный эксперимент, позволяющий оценить, как за счет резкого сокращения экономической деятельности и мобильности населения можно достигнуть прогресса в борьбе с изменениями климата. Приверженцы другой теории видят в пандемии, в первую очередь, угрозу общественному здоровью и призыв к поспешным мерам по обеспечению новых эпидемиологических стандартов в городском планировании. Третья группа ученых считает, что коронавирус следует расценивать как одно из очередных доказательств важности перехода к устойчивой модели города, способной быстро адаптироваться под любые будущие эпидемиологические, климатические или социально-экономические потрясения.

Тем не менее, практически все научные сообщества выделяют две основные причины, почему Covid-19 стал таким серьезным потрясением для мира — это урбанизация и глобализация.