В какие игры в начале 90-х играл Белый дом США? Чего боялся канцлер Германии? На кого разозлился президент Франции? Поминать или осуждать легионеров? Можно ли было провести приватизацию более честно? Каким должен быть достойный президент Латвии? Кто убивал евреев Латвии? Почему так недолго прожил лат? Рассказываем коротко восемь ярких сюжетов телевизионного проекта Мартиньша Кибилдса "Ключи", переведенного недавно на русский язык.

О том, как к 100-летию Латвии создавались 50 сюжетов передачи "Ключи" и как этот проект используют для преподавания истории в школах, в том числе — для русскоязычных учеников — можно прочесть ЗДЕСЬ.

1. Латышский легион СС. Поминать или осуждать?



16 марта в список официально празднуемых дат попал в 1999-м году. Затем его сразу вычеркнули из опасения, что мир не поймет чествования ветеранов нацистской армии. Поняла ли сама Латвия дату, которую объявила днем сбора бывших легионеров зарубежная организация "Даугавас ванаги"?

Среди основателей "Ванагсов" были и оба высших латышских военнослужащих легиона — генеральный инспектор, группенфюрер СС Рудольф Бангерский и оберфюрер Артур Силгайлис. В отличие от многих, призванных принудительно, они присягнули Гитлеру добровольно, причем Силгайлис — еще до прибытия Гитлера в Латвию. А вы знали, что Гитлер был в Латвии? Невероятно, но да…

С другой стороны, нацисты были виртуозами пропаганды и умели использовать наивные иллюзии призванных в легион. "Латышская молодежь, родина тебя зовет!" "Легионеры СС охраняют отечество!" "Латвия — жизнь, большевизм — смерть!" Плакаты легиона были украшены флагами Латвии, на униформе СС — красно-бело-красные шевроны. После присяги Гитлеру латыши пели "Боже, благослови Латвию!" Легион называли "добровольным", но за отказ служить в 1944 году давали полгода принудительных работ, а в 1945-м — убивали.

Позже ООН официально признала, что отряды Ваффен СС в Балтии отличались от настоящих СС. В 1946 году армией США была создана сторожевая рота Виестурса — на 150 латышей, бывших "нацистов", возложили обязанность охранять Дворец правосудия и тюрьму во время Нюрнбергского трибунала, который приговорил к смерти главных нацистских военных преступников. А по другую сторону "железного занавеса" легионеров судили и подвергли репрессиям, что придало теме совсем иной контекст и породило впоследствии много желающих сделать из страданий политику…